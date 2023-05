Knappe Entscheidung in Caorle. Alberto Dainese (im schwarzen Trikot links) kam letztlich als Erster an. Foto: APA/AFP/LUCA BETTINI

Caorle – Der Italiener Alberto Dainese hat am Mittwoch die 17. Etappe des Giro d'Italia für sich entschieden. Der 25-jährige DSM-Fahrer entschied nach dem 197 Kilometer langen, flachen Teilstück von Pergine Valsugana nach Caorle den Zielsprint vor seinem Landsmann Jonathan Milan sowie dem Australier Michael Matthews für sich. Auch Patrick Konrad kam mit dem Hauptfeld ins Ziel, belegte Rang 46. In der Gesamtwertung ist der Österreicher 19., in der Gesamtwertung führt weiter der Brite Geraint Thomas.

Der frühere Tour-de-France-Gewinner Thomas hat weiter einen Vorsprung von 18 Sekunden auf den Portugiesen Joao Almeida. Dahinter lauert der Slowene Primoz Roglic (+0:29 Minuten). Konrad fehlen 12:28 Minuten auf Rang eins. Für Dainese war es der zweite Etappen-Erfolg bei einer großen Rundfahrt, nachdem er im Vorjahr die elfte Giro-Etappe ebenfalls im Sprint gewonnen hatte. Drei Etappen in den Dolomiten stehen noch an, ehe die zum 106. Mal ausgetragene Italien-Rundfahrt am Sonntag mit einem Flachstück in Rom zu Ende geht. (APA/dpa, 24.5.2023)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Mittwoch:

17. Etappe, Pergine Valsugana – Caorle (197km): 1. Alberto Dainese (ITA) DSM 4:26:08 Stunden – 2. Jonathan Milan (ITA) Bahrain – 3. Michael Matthews (AUS) Jayco. Weiter: 30. Geraint Thomas (GBR) Ineos – 46. Patrick Konrad (AUT) Bora alle gleiche Zeit – 104. Lukas Pöstlberger (AUT) Jayco +0:54 Minuten

Gesamtwertung: 1. Thomas 71:58:43 Std. – 2. Joao Almeida (POR) UAE +0:18 Min. – 3. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +0:29. Weiter: 19. Konrad +12:28 – 91. Pöstlberger 2:49:55 Std.