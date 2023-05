David Alaba geht ins Kopfballduell. Foto: EPA/Rodrigo Jimenez

Madrid – Real Madrid hat sich zumindest für kurze Zeit wieder auf Rang zwei in der spanischen Fußball-Meisterschaft geschoben. Mit Innenverteidiger David Alaba setzten sich die "Königlichen" am Mittwochabend im Heimspiel gegen Rayo Vallecano nur denkbar knapp mit 2:1 durch. Nach dem Führungstreffer von Karim Benzema (31.) war es mit Raul de Tomas (84.) ein Ex-Madrilene, der den Ausgleich besorgte. Rodrygo (89.) bewahrte Real aber noch vor einem Punkteverlust.

Dadurch zogen Alaba und Co. bis Mitternacht um zwei Punkte an Atletico Madrid vorbei. Der Lokalrivale war in der Folge noch bei Espanyol Barcelona gefordert. (APA; 25.5.2023)