Chicago - Die boomende Derivatebranche steht vor der größten Umwälzung der vergangenen Jahrzehnte. Die beiden führenden US-Terminbörsen einigten sich am Dienstag auf eine milliardenschwere Fusion und lösen damit die deutsch-schweizerische Eurex als weltweite Nummer Eins ab.

Die Chicago Mercantile Exchange (CME) übernimmt ihren deutlich kleineren Konkurrenten Chicago Board of Trade (CBOT) für mehr als acht Mrd. Dollar (6,4 Mrd. Euro), wie beide Konzerne mitteilte. Der überraschende Schritt ist ein weiteres Zeichen des Zusammenrückens der weltweit extrem zersplitterten Branche. Er beendet zudem den seit mehr als einem Jahrhundert andauernden erbitterten Konkurrenzkampf der beiden Börsen. Die Ankündigung am traditionsreichen Finanzplatz Chicago entfachte weitere Übernahmespekulationen und trieb die Aktien zahlreicher Börsenbetreiber in den USA in die Höhe.

Durch den Zusammenschluss entsteht ein auf Termingeschäfte spezialisierter Handelsplatz im Wert von 25 Mrd. Dollar mit einer einzigen Plattform im Herzen des Chicagoer Finanzdistrikts. Beide Firmen kündigten jährliche Kosteneinsparungen bereits ab dem zweiten Jahr nach der Übernahme von mehr als 125 Mio. Dollar an. Das mit Aktien und in bar abgewickelte Geschäft werde Mitte 2007 abgeschlossen.

Um die CME hatten sich in den vergangenen Monaten immer wieder Spekulationen über ein Interesse auch an der Deutschen Börse gerankt. So hatte CME-Chef Craig Donohue im Sommer demonstrativ Gemeinsamkeiten mit dem Frankfurter Börsenbetreiber betont. Am deutschen Top-Finanzplatz mehrten sich zuletzt zudem Stimmen, die eine engere Kooperation der Deutschen mit der CME forderten. Hintergrund sind unter anderem Befürchtungen, dass die Deutsche Börse im Falle eines Scheiterns ihrer anhaltenden Bemühungen um die europäischen Mehrländerbörse Euronext alleine dastehen könnte. Die Aktionäre der Euronext stimmen im Dezember über eine Fusion mit der New Yorker Börse Nyse ab.

In Chicago entsteht unterdessen eine Börse der Superlative: "Zusammen werden wir der weltweit führende Handelsplatz in puncto Produktbreite, Reichweite und Marktkapitalisierung", erklärte CBOT-Direktoriumschef Charlie Carey. Sein CME-Kollege Terry Duffy, der auch Direktoriumschef der neu entstehenden CME Group werden soll, sprach von einer strategischen Fusion. Mit einem angepeilten täglichen Handelsvolumen von rund neun Mio. Kontrakten würde die CME Group die von der Deutschen und der Schweizer Börse betriebene Eurex als weltgrößte Derivatebörse ablösen. Die Eurex kommt auf rund sechs Mio. Kontrakte pro Tag.

Allerdings werden auf den Chicagoer Börsen und der Eurex weitgehend verschiedene Papiere gehandelt. Während die CBOT und die CME bislang auf Rohstoff- beziehungsweise Devisenfutures konzentriert sind, liegt der Schwerpunkt bei den Europäern auf dem Handel mit Rentenfutures. An der CME wird der zweitaktiveste Futureskontrakt der Welt, der so genannte Eurodollar-Future gehandelt (244,6 Mio. Kontrakte im ersten Halbjahr). An der Eurex kam der Bund-Future im selben Zeitraum auf 173,3 Mio. Kontrakte (weltweit Platz drei).

Rasantes Wachstum

Das Geschäft mit Finanzderivaten zur Absicherung von Aktiengeschäften und zur Spekulation wächst seit Jahren rasant. Alleine im ersten Halbjahr 2006 nahm der globale börsliche Derivatehandel nach Angaben des US-Branchenverbandes Futures Industry Association um 27 Prozent auf 5,94 Mrd. Kontrakte zu. Die CBOT konnte den Gewinn im abgelaufenen Quartal nach Angaben von Dienstag auf 49 Mio. Dollar fast verdreifachen. Es ist noch offen, ob der Deal von den US-Kartellbehörden abgesegnet wird.

Der Deutschen Börse gelang es in den USA in den vergangenen Jahren indes nicht, sich als ernstzunehmende Alternative zu den beiden großen Chicagoer Derivatebörsen zu etablieren. Im Juli zog sie rund zweieinhalb Jahre nach dem Start ihrer erfolglosen Derivatetochter Eurex US die Reißleine und verkaufte die Mehrheit daran an einen Hedgefonds.

Branchenexperten zufolge entsteht durch die Fusion eine Börsengröße, die kaum mehr von der Spitze zu verdrängen ist. "Eine Kombination der wohl liquidesten Börsen dieses Landes schafft einen Konzern a la Microsoft, gegen den kaum ein Kraut gewachsen ist", sagte Randy Frederick von Charles Schwab & Co in Austin.

Nach den Konditionen des Deals bekommen CBOT-Aktionäre 0,3006 CME-Aktien für jedes CBOT-Papier oder eine entsprechende Summe in bar. Allerdings sei der Bar-Anteil des Geschäfts auf drei Mrd. Dollar begrenzt. CBOT wird mit 151,27 Dollar je Aktie bewertet. Dies entspricht einem Aufschlag von 12,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs und wäre mehr als drei Mal höher als der Kurs beim Marktdebüt der Börse vor einem Jahr.

CBOT-Aktien zogen im frühen Handel um mehr als zwölf Prozent auf 151,50 Dollar an. CME-Papiere gewannen knapp zwei Prozent auf 512,76 Dollar. Auch die Papiere anderer US-Börsen, wie der Nyse, legten zu.

Die großen Börsenbetreiber stehen weltweit unter massivem Kostendruck und bemühen sich vor allem in Europa seit knapp einem Jahrzehnt um Fusionen. Die meisten Anläufe sind jedoch gescheitert. Das Gezerre etwa um die Euronext hält seit Jahren an. Die mit Abstand größte europäische Börse, die Londoner LSE , stand schon mehrfach kurz vor einer Übernahme. Seit einigen Monaten hält die US-Computerbörse Nasdaq rund ein Fünftel der LSE-Anteile. (APA/Reuters)