Etat Oö. Presseclub mit neuer Präsidentin Christine Haiden Nachfolgerin von Gründungspräsident Hannes Leopoldseder Redaktion



Der Oberösterreichische Presseclub, die größte regionale Journalistenvereinigung Österreichs, hat eine neue Präsidentin, der OÖ. Unterstützungsverein für Journalisten eine neue Obfrau. Die Chefredakteurin der Zeitschrift "Welt der Frau" Christine Haiden wurde in der Vorstandssitzung am Donnerstag einstimmig gewählt und folgt damit Hannes Leopoldseder in beiden Funktionen nach, der dem Presseclub seit seiner Gründung im Mai 1976 - somit 31 Jahre - vorgestanden war und beide Ämter nunmehr zurückgelegt hat. Christine Haiden wurde am 2. März 1962 in Euratsfeld, Niederösterreich, geboren, maturierte 1980 in Amstetten. Ihr Jusstudium in Linz schloss sie 1984 ab, danach absolvierte sie ihr Gerichtsjahr. 1986 begann Haiden als Redakteurin und Verlagsassistentin im Verlag Welt der Frau. Von 1992 bis1993 war sie Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Caritas Oberösterreich, ehe sie 1993 Chefredakteurin der Welt der Frau wurde. Zusätzliche Aufgaben übernahm sie als Moderatorin und Autorin mehrerer Bücher. Sie ist Mitbegründerin des Frauennetzwerkes im OÖ. Presseclub und seit 2003 im Vorstand des OÖ. Presseclubs, zuletzt als Kassierin. (APA)