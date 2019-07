Der deutsche Rennwagenhersteller HWA, einst Ableger von DaimlerChrysler, fährt an die Börse in Frankfurt

AT&S-Aktionär Willi Dörflinger will es noch einmal wissen. Er hat sich gemeinsam mit Christian Wolff (li.) bei HWA eingekauft. Fahren muss HWA-Chef Hans-Jürgen Mattheis (re.). Foto:Fischer

Wien - Wenn der deutsche Rennwagenhersteller HWA heute, Donnerstag, an der Börse in Frankfurt vorfährt, war das sozusagen nur die Probefahrt. Denn die zehn Prozent oder maximal 500.000 Aktien wurden längst in aller Stille an institutionelle Investoren verkauft und deren Handel der Papiere wird sich im schwach reglementierten Entry-Standard der Deutschen Börse abspielen. Dort muss die 1999 nach ihrem Gründer Hans Werner Aufrecht benannte und von der damaligen DaimlerChrysler-Tochter AMG abgespaltene HWA keine Quartalsergebnisse veröffentlichen, sondern nur Halbjahres- und Jahresbilanzen.

Die stille Platzierung bei einigen wenigen Institutionellen sei deshalb gewählt worden, damit sich das Unternehmen an die strengen Umgangsformen der Börsenwelt gewöhnen könne, sagt HWA-Aktionär Christian Wolff, der über seine Investmentfirma march.sixteen 22,86 Prozent hält. Als weiterer Kernaktionär neben HWA-Gründer Aufrecht (51 Prozent) hat sich Willi Dörflinger engagiert, Großaktionär und Langzeit-Chef des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S. Rennsportfan Dörflinger hält 20,14 Prozent an der nächst Daimler Chrysler angesiedelten "verlängerten Werkbank" des mit McLaren selbst im Rennsport aktiven Automobilriesen.

Wachstum in Fahrzeugbau und Motorenentwicklung

Mit den 110 bis 130 Millionen Euro Erlös will sich die auf die Entwicklung, Produktion und Vermietung von Motoren für Formel-3-Boliden spezialisierte HWA laut Vorstandssprecher Hans-Jürgen Mattheis ihr künftiges Wachstum in Fahrzeugbau und Motorenentwicklung finanzieren. Und dieses Segment habe enorm viel Potenzial. Wichtigster Partner dabei ist der frühere Eigentümer DaimlerChrysler. "Wir sind keine Bastelstube, sondern ein schwäbischer Mittelständler", wirbt Mattheis, der mit der Sparte Sonderfahrzeugbau auch Liebhabermodelle auf Bestellung fertigt, um das Vertrauen der Anleger. Der größte Umsatzbrocken, nämlich mehr als die Hälfte, kommt freilich aus dem Rennsport, der Rest aus der Motorenentwicklung.

HWA mit 58 Prozent Eigenkapitalquote bezeichnen Management und Eigentümer als "gut aufgestellt" und "extrem innovativ". Daher brauche die 1967 gegründete und aus dem Tuning-Unternehmen AMG hervorgegangene HWA auch keine Kapitalerhöhung. 2006 erwirtschaftete HWA mit 224 Beschäftigten 57,6 Mio. Euro Umsatz, ein Ergebnis vor Steuern von 6,9 Mio. Euro und 4,2 Mio. Euro Nettogewinn. (Luise Ungerboeck, DER STANDARD Printausgabe 19.04.2007)