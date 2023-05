Das Thema Migration ist weiterhin ein Zankapfel zwischen Frankreich und Italien. Der Chef der Liberalen im Europaparlament, Stéphane Séjourné, hat die italienische Premierministerin Giorgia Meloni scharf kritisiert. „Melonis Politik ist ungerecht, unmenschlich und unwirksam‟, sagte Stéphane Séjourné, Chef der Präsidentenpartei „Renaissance‟ und Vorsitzender der Zentrumsfraktion „Renew Europe‟ im Europäischen Parlament, im Gespräch mit der Tageszeitung „Le Figaro‟.

„Frankreichs extreme Rechte nimmt sich Italiens extreme Rechte zum Vorbild. Dabei ist es notwendig, ihre Inkompetenz und Ohnmacht anzuprangern‟, sagte Sejourné. Meloni betreibe angesichts der illegalen Einwanderung „viel Demagogie‟. Der 38-jährige Séjourné hatte Macrons Aufstieg zum Präsidenten in Frankreich als politischer Berater begleitet. 2019 wurde er ins EU-Parlament gewählt.

Auf die Worte von Sejourné, der am 25. Mai in Rom ein Seminar der Gruppe Renew Europe plant, antwortete der stellvertretende Ministerpräsident und Lega-Chef Matteo Salvini auf Twitter: „Inakzeptable und beleidigende Töne. Frankreich kann niemandem Lektionen erteilen. Die Franzosen sollen die italienische Regierung respektieren‟.

Nach Kritik aus Paris an Roms Flüchtlingspolitik hatte der italienische Außenminister Antonio Tajani vergangene Woche kurzfristig eine geplante Reise nach Frankreich abgesagt. Er werde nicht zu dem geplanten Treffen mit seiner französischen Kollegin Catherine Colonna nach Paris reisen, schrieb Tajani am vergangenen Donnerstag auf Twitter. Als Grund dafür gab er „inakzeptable Beleidigungen‟ des französischen Innenministers Gérald Darmanin gegenüber seiner Regierung an.

In einem Radiointerview hatte Darmanin zuvor gesagt, Meloni sei „unfähig, die Migrationsprobleme‟ ihres Landes zu lösen. Zudem zog er Parallelen zwischen Meloni und der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Aufgrund der politischen Lage in Tunesien machten sich viele Minderjährige auf den Weg nach Italien, sagte Darmanin dem Sender RMC. Das Land sei jedoch nicht in der Lage, mit diesem Druck umzugehen.

Paris versuchte später, die Situation zu entschärfen. „Die französische Regierung möchte mit Italien zusammenarbeiten, um die gemeinsame Herausforderung der zunehmenden Migrantenströme zu bewältigen‟, erklärte das Ministerium. Die bilateralen Beziehungen beruhten auf „gegenseitigem Respekt‟.

Die Zahl der Menschen, die sich von Nordafrika auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer nach Italien machen, ist seit Jänner sprunghaft gestiegen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums kamen seit Jahresbeginn bereits mehr als 42.000 Menschen auf diesem Weg nach Italien - fast viermal so viele wie im Vorjahreszeitraum. (APA, 10.5.2023)