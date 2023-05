Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.185,31 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,16 Prozent auf 1.609,40 Zähler zu. Etwas gebremst wird der Anstieg von schwachen Vorgaben der Wall Street und vielen asiatischen Märkten.

Bankaktien im Minus

In Wien stützten Kursgewinne bei einigen schwer gewichteten Bankaktien den ATX. BAWAG stiegen um 0,9 Prozent, Raiffeisen Bank International verbuchten ein plus von 0,4 Prozent. Auch Industriewerte wie voestalpine (plus 1,3 Prozent) und Wienerberger (plus 0,5 Prozent) zeigten sich fester. Die Papiere der Post, die in der Früh Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hatte, gewannen ebenfalls 0,3 Prozent.

ATX am Freitag im Plus. IMAGO/Martin Wagner

Im internationalen Marktfokus stehen weiterhin Entwicklungen in den USA, konkret der Streit um die Schuldenobergrenze. Sollte der Kongress diese nicht bald anheben droht ein Zahlungsausfall der USA. Eine Einigung zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab, die Gespräche darüber wurden auf nächste Woche vertagt. Datenseitig könnten am Nachmittag Stimmungsdaten aus den USA Impulse liefern, dort wird das Michigan Sentiment für den Monat Mai veröffentlicht. (APA, 12.5.2023)