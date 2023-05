Für

Mickey Manakas

Taucht man in die Tiefen großer Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Tiktok ab, kann man ihnen längst nicht mehr entkommen: sogenannten Beauty-Filtern, die das Gesicht von Userinnen und Usern häufig stark verändern – und es im schlimmsten Fall unmöglich machen, die dahinterstehende Person im echten Leben wiederzuerkennen.

Das Erschütternde daran ist: Das Phänomen ist trotz seiner unübersehbaren Gefahren nicht neu. In Wirklichkeit sind es erst die grenzenlosen Möglichkeiten der Selbstinszenierung, die die mittlerweile größten Plattformen beliebt gemacht haben. Selfies, Selfies, Selfies heißt dort die Devise, nur so schafft man es, mit Likes überhäuft zu werden. Für sich gesehen ist das natürlich in Ordnung. Alle sollten die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, wie sie wollen. Zumindest so lange, bis man sich die Tatsache in Erinnerung ruft, dass es sich bei einem großen Teil der insgesamt mehr als zwei Milliarden Instagram- und Tiktok-User um Jugendliche handelt. Diese scharen sich häufig rund um reichweitenstarke Influencerinnen und Influencer, die ein Geschäftsmodell daraus gemacht haben, ihr angeblich perfektes Leben auf den Plattformen zu präsentieren – ohne die Verantwortung für etwaige Folgen zu übernehmen.

Die Realität ist: So kann es nicht weitergehen. Es braucht klare Regeln. Immerhin ist es längst kein Geheimnis mehr, dass sich die massive Verbreitung von Beauty-Filtern auf die psychische Gesundheit von vor allem jungen Menschen auswirken kann. Das lange Warten auf einen Sinneswandel der verantwortlichen Influencerinnen und Influencer ist also vergebens. Stattdessen nehmen diese geflissentlich in Kauf, dass die Filter eine verzerrte Realität schaffen und den Nutzerinnen und Nutzern suggerieren, nicht genug zu sein.

Es ist eine Frechheit, dass sich bisher kaum eine Regierung um all das schert. Es braucht klare Regeln für den Einsatz, und zwar gestern. Vor allem für Influencerinnen und Influencer, die von der Realitätsverzerrung profitieren. Sie sollten dazu verpflichtet werden, die Nutzung von Beauty-Filtern klar zu kennzeichnen. Außerdem sollten möglichst viele Staaten dem Beispiel Großbritanniens folgen und den Einsatz irreführender Filter für Werbekampagnen verbieten. Vielleicht würde dann endlich auch die Fake-Fassade sozialer Medien fallen. Diese droht im aktuellen KI-Hype weiter zu verhärten.