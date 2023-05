Eine Leiterplatte, wenn auch keine sonderlich aktuelle Imago

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat im Geschäftsjahr 2022/23 trotz einer Abkühlung im zweiten Halbjahr im Wachstumssegment IC-Substrate den Umsatz und den Gewinn deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 13 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro, das Konzernergebnis legte um 32 Prozent auf 137 Millionen Euro zu.

Um den aus dem aktuell schwierigen Marktumfeld resultierenden Effekten wie Preisdruck und Inflation gegenzusteuern, habe man die Kostensenkungsprogramme "deutlich intensiviert und beschleunigt", so AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer am Dienstag in einer Aussendung. Der Leiterplattenhersteller will seine Kundenbasis weiter differenzieren, um breiter aufgestellt zu sein. Dies erreiche man "rascher als geplant", sagte Gerstenmayer. Die neuen Kunden werden aus dem Werk in Leoben beliefert werden. Durch Finanzierungsbeiträge der neuen Kunden wird das derzeit in Bau befindliche F&E-Zentrum in Leoben um eine Serienproduktion erweitert.

Details

Die Dividende für Aktionäre wird voraussichtlich aber deutlich niedriger ausfallen. Der AT&S-Vorstand will der Hauptversammlung am 6. Juli eine Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 vorschlagen. Im Vorjahr gab es eine Dividende in Höhe von 0,78 Euro je Aktie und Sonderdividende von 0,12 Euro je Aktie.

AT&S erwartet, dass sich die Marktumfeld-Eintrübung aus dem zweiten Halbjahr 2022/23, insbesondere im Markt für IC-Substrate, auch im ersten Halbjahr 2023/24 fortsetzt. Zusätzliche Unsicherheitsfaktoren für die Endmärkte seien weiterhin hohe Inflationsraten, steigende Zinsen, Rezessionsrisiken sowie geopolitische Entwicklungen. Der Leiterplattenhersteller erwartet dann in der zweiten Jahreshälfte 2023/24 eine Normalisierung der Lagerbestände in der Lieferkette und dadurch wieder eine Verbesserung der Nachfrage. AT&S rechnet für 2023/24 mit einem Umsatz zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. Euro. Exklusive der Effekte aus dem Anlauf der neuen Produktionskapazitäten in Kulim und Leoben in Höhe von rund 100 Mio. Euro erwartet das Unternehmen eine bereinigte Ebitda-Marge voraussichtlich zwischen 25 und 29 Prozent. (APA, 16.5.2023)