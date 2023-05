Am Montag kündigte Amazon Games in Kooperation mit der schwedischen Embracer Group ein neues Videospiel im "Der Herr der Ringe"-Universum an. Das Onlinerollenspiel wird vom Entwicklerstudio Amazon Games Orange County entwickelt, das zuletzt das ebenfalls in diesem Genre beheimatete "New Worlds" veröffentlichte.

Nachdem im Vorjahr die Embracer Group überraschend die "Der Herr der Ringe"-Lizenz erworben hatte, war die Ankündigung eines dazu passenden Spiels keine Überraschung. Die Wahl des Partners ist es allerdings schon. Die Embracer Group, die mit THQ Nordic eine ihrer Niederlassungen in Wien sitzen hat, verfügt eigentlich selbst über zahlreiche Entwicklerstudios. Das dem Publisher allerdings fremde Genre und der offenbar groß angelegte Umfang des Spiels scheint die Suche nach einem Partner aber offenbar nötig gemacht zu haben.

"Shadows of Mordor 2" war eines der letzten Videospiele im bekannten Universum.

Warner Bros.

Partnersuche

Mit Amazon hat man diesen passenden Partner gefunden, der sich um die Entwicklung kümmern wird. "Es ist uns wichtig, den Spielern qualitativ hochwertige Titel zu liefern, ob es sich nun um Original-IPs oder Spiele basierend auf langjährigen Publikumslieblingen wie 'Der Herr der Ringe' handelt", meint Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. Man sei "geehrt und dankbar", dass man ein Spiel in diesem Universum entwickeln darf. In den Prozess ebenfalls eingebunden ist die Middle-earth Enterprises, die noch immer Teile der Rechte verwaltet.

Mit dem Onlinerollenspiel arbeiten Amazon und die Embracer Group nicht zum ersten Mal zusammen. Bereits im Vorjahr kündigten die beiden Firmen an, gemeinsam an einem "Tomb Raider"-Titel zu arbeiten. Unabhängig von den Videospielen arbeiten die Amazon Studios weiterhin an der Serie "The Lord of the Rings: The Rings of Power" für Prime Video, die während des Zweiten Zeitalters von Mittelerde spielt.

Bisher gibt es zur Ankündigung nur ein Teaser-Bild.

Amazon/Embracer Group

Alle Plattformen

Das noch namenlose "Der Herr der Ringe"-Spiel soll sowohl für PC als auch für Konsolen erscheinen. Mehr Informationen zu einem möglichen Erscheinungstermin gibt es derzeit noch nicht. "New World", das zuletzt veröffentlichte Spiel des Entwicklers, erschien bereits 2021 und konnte sich, ähnlich wie die anderen bisher von Amazon veröffentlichten Spiele, noch nicht zum großen Hit entwickeln. Im Gegensatz zum US-Konzern Google, dieser beendete seine Ambitionen im Games-Bereich 2022, scheint man allerdings weiterhin an die hauseigene Spielesparte zu glauben. Laut Bloomberg investiert der Onlineriese rund 500 Millionen Dollar pro Jahr in die Entwicklung von Videospielen.

Neben dem neuen "Der Herr der Ringe"-Spiel arbeitet Amazon Games noch an weiteren Onlinerollenspielen. Mit Ncsoft an "Throne and Liberty" und mit Bandai Namco Online an "Blue Protocol". Zudem wird mit Crystal Dynamics an dem nächsten "Tomb Raider" entwickelt, und mit Glowmade und Disruptive Games warten noch bisher nicht offiziell angekündigte Titel auf die Spielerschaft. (aam, 16.5.2023)