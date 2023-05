A1-E-Sports-Festival 2023

Am Abend werden dann die neuen Champions in den diversen Games gekürt. A1

Seit mehreren Jahren investiert der Mobilfunker A1 kontinuierlich in den heimischen E-Sport und die dazugehörige Liga. Während die Duelle in diversen Games online ausgetragen werden, trifft man sich einmal im Jahr zu den großen Finalspielen ganz altmodisch: offline in einer Wiener Event-Location.

Auch in diesem Jahr, genauer gesagt am 27. Mai, wird dieser Tradition wieder gehuldigt. Auf rund 3.000 Quadratmetern im Austria Center Vienna wird man ab elf Uhr vormittags den besten heimischen Videospielern bei den Finalspielen zuschauen können. Wer sich nicht so für "Valorant", "Teamfight Tactics" oder "Super Smash Bros. Ultimate" interessiert, findet in einem breiten Rahmenprogramm trotzdem Gründe, sich den Event live anzuschauen.

So wird es neben einem großen Brett- und Kartenspielbereich und einer Retro-Area auch ein Cosplay-Village geben, in dem heimische Künstlerinnen und Künstler ihre Kreationen vorstellen werden. Zahlreiche Spielstationen sollen dazu einladen, selbst zu Maus und Joypad zu greifen. 70 Aussteller warten laut Veranstaltern auf die Besucher. Wer ein paar Euro eingesteckt hat, dem wird in einer großen Merchandise-Sektion Passendes angeboten.

Bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Danach zahlt man 15 Euro für das Tagesticket. Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten und Lehrlinge. Sie zahlen zwölf Euro. (aam, 16.5.2023)