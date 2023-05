Einer aktuellen Studie zufolge ist Cloud Computing nicht uneingeschränkt die bessere Lösung für Unternehmen. APAA/AFP/Demarthon

Das Auslagern von Rechen- und Software-Dienstleistungen ins Internet erhöht einer deutschen Studie zufolge die Effizienz von Unternehmen. Die Nutzung von Cloud Computing gehe mit einer um etwa 6 Prozent höheren Arbeitsproduktivität einher, geht aus einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.

Unternehmen könnten mit Cloud Computing die benötigten IT-Ressourcen schnell hoch- oder herunterfahren und somit rasch ihren tatsächlichen Bedürfnissen anpassen. "Dies ermöglicht Effizienzgewinne", sagte DIW-Studienautor Alexander Schiersch. Allerdings zeige sich dieser Effekt nur in der Industrie, nicht jedoch bei Dienstleistern.

Dass Cloud-Lösungen vor allem von kleinen Unternehmen genutzt werden, die sich eigene hohe Investitionen in die IT damit sparen könnten, bestätigt die Untersuchung allerdings nicht. "Im Gegenteil: Die Nutzungshäufigkeit steigt mit zunehmender Unternehmensgröße", so das DIW. So betrage der Anteil der Unternehmen, die kostenpflichtige Cloud-Dienste nutzen, in der Größenklasse von 10 bis 49 Beschäftigte etwa 38 Prozent. Bei Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten seien es etwas mehr als 70 Prozent. Neben der Unternehmensgröße steige die Wahrscheinlichkeit, Cloud-Dienste zu nutzen, mit der Verfügbarkeit von Breitbandinfrastruktur und IT-Personal sowie mit dem Anteil des Umsatzes, der über das Internet gemacht wird.

Auch Einsparungen bei IT-Investitionen kann die Studie nicht bestätigen. "Der Anteil der Unternehmen, die Cloud-Lösungen nutzen, aber keinerlei IT-Investitionen vornehmen, ist in allen Größenklassen sehr klein", sagte Schiersch. "Viel dominanter ist der Anteil der Unternehmen, die sowohl Cloud-Dienstleistungen in Anspruch nehmen als auch Investitionen in eigene Software oder Datenbanken tätigen."

Beim Cloud-Computing liegt Deutschland der Studie zufolge noch im europäischen Mittelfeld. "Wenn dies ausgebaut werden soll, muss sich zunächst in den Unternehmen die Erkenntnis durchsetzen, dass die Nutzung von Cloud-Lösungen zu Produktivitätssteigerungen führen kann", sagte DIW-Studienautor Tomaso Duso. "Auch die Rahmenbedingungen sind verbesserungswürdig." Der Aufbau einer leistungsstarken digitalen Infrastruktur könne dazu beitragen, die Nutzung von Cloud-Lösungen zu befördern. (APA, 16.5.2023)