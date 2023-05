Elon Musk geht von einem schwierigen Jahr für Tesla aus. Pool AP

Der Elektroautopionier Tesla ist laut Konzernchef Elon Musk auch als Marktführer nicht von einem Abschwung der Weltwirtschaft gefeit. "Tesla ist nicht immun gegen das globale wirtschaftliche Umfeld. Ich erwarte, dass die Dinge auf makroökonomischer Ebene zumindest in den kommenden zwölf Monaten schwierig sein werden", sagte Musk am Dienstag auf der jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens in Austin im US-Bundesstaat Texas. Wegen der schwierigen Zeiten werde das Unternehmen vom bisherigen Kurs abweichen und für seine Fahrzeuge Werbung schalten. Im April hatte Musk erklärt, Tesla werde dem Umsatzwachstum Vorrang vor dem Gewinn einräumen, nachdem das Unternehmen sein Margenziel aufgrund aggressiver Preissenkungen verfehlt hatte.

Musks Chaos bei Twitter verunsichert Anleger

Die Bedenken der Anleger drehten sich auch um die fehlende Nachfolgeplanung für den Vorstandsvorsitzenden, der sinkenden Nachfrage und seinem Engagement bei der Social-Media-Plattform Twitter, die er im Oktober gekauft hatte. "Es gab eine kurzfristige Ablenkung, weil ich eine große Operation am offenen Herzen bei Twitter durchführen musste, um das Überleben des Unternehmens zu sichern", erklärte Musk. In der vergangenen Woche gab er bekannt, dass die ehemalige Werbechefin von NBCUniversal, Linda Yaccarino, seine Nachfolge als Twitter-CEO antreten und er sich auf den Bereich Produkte und Technologie konzentrieren werde.

Die Tesla-Aktionäre stimmten am Dienstag bei fast allen Vorschlägen zügig für die Empfehlungen des Vorstands. Die Papiere des Unternehmens stiegen im nachbörslichen Handel um 0,6 Prozent. Die Aktie ist seit ihrem Rekordhoch im November 2021 um etwa 60 Prozent gefallen, was auf Musks Ablenkung durch Twitter und die Sorge um die abflauende Nachfrage nach Elektroautos zurückzuführen ist. (APA, 17.5.2023)