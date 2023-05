Bisher wurden nur Daten gelöscht – jetzt will der US-Konzern bei Nichteinloggen ganze Accounts zudrehen

Das Google-Universum ist groß – einloggen bei einem der vielen Services reicht, um Aktivität zu signalisieren. STANDARD, aam

Einen Google-Account haben heute viele Menschen – manchmal sogar mehrere. Will man diese künftig behalten, sollte man sich zumindest alle zwei Jahre einmal einloggen. Sonst will der US-Konzern solche Accounts ab Dezember komplett löschen.

Ab und zu eine E-Mail

Am Dienstag ließ ein Blog-Beitrag von Vice President Ruth Kricheli wissen, dass man die Nutzungsbedingungen für inaktive Accounts geändert habe. Vor drei Jahren ließ Google noch wissen, dass Accounts, die zwei Jahre keinen Login von der Nutzerin erfahren haben, sämtliche Daten verlieren – der Account aber bestehen bleibe. Diese Richtlinienänderung kam parallel zu der Information, dass Google Photos den unlimitierten Speicher verlieren werde.

Ab Dezember will man nun seit zwei Jahren unberührte Google-Accounts gänzlich löschen. Wie "9to5google" berichtet, werden die gelöschten Gmail-Adressen allerdings nicht zur neuerlichen Nutzung freigegeben.

Als "aktiv" bezeichnet Google in dem Blog-Beitrag Nutzer, die gelegentlich eine E-Mail via Gmail versenden, ein Youtube-Video mit ihrem Account anschauen oder sich in ihren Google-Drive-Ordner einloggen. Erwähnt wird nicht, ob etwa Weiterleitungen von Gmail auf andere E-Mail-Adressen schon als aktive Nutzung zählen.

Kricheli lässt jedoch wissen, dass man mit den Accounts starten wird, die einmal angelegt und danach nie wieder benutzt wurden. Außerdem wird es mehrere Warnhinweise via Mail geben, bevor Accounts endgültig verschwinden. (red, 17.5.2023)