Recycelte Chips in einem neuen Gehäuse: Chinesischer Händler bietet Retro-PCs um rund 250 Euro an

Einen brandneuen Laptop mit einem 8088-Prozessor mit 4,77 MHz gibt es für 254,39 Euro. Screenshot Aliexpress "Hardcore Expert Store"

Ein schwarzer Bildschirm und die eher kryptische Zeichenfolge C:\> und daneben ein blinkender Cursor – mehr war Microsofts Disk Operating System, oder MS-DOS, auf den ersten Blick nicht. Das wirkt heute völlig aus der Zeit gefallen, während moderne PCs mit Multicore-Prozessoren binnen weniger Sekunden starten, musste man in den 80er- und 90er-Jahren dabei zusehen, wie der PC die Startparameter abarbeitete – am besten Zeile für Zeile. Veteranen ist die Kombination aus autoexec.bat und config.sys wohl noch ein Begriff.

An derartig antiker Technologie hätte doch heute niemand mehr Interesse, und wer würde ernsthaft mit einem solchen System arbeiten wollen? Könnte man meinen – aber es scheint einen Markt für Retro-PCs aus dem vorigen Jahrtausend zu geben, zumindest wenn man dem Angebot auf Ali Express glauben schenkt. Wer 254,39 Euro übrig hat, kann sich einen brandneuen 80386sx-Palmtop-PC kaufen, auf dem Windows 95 läuft, oder einen 8088-Laptop mit DOS, wie "Hackaday" herausfand. Doch warum sollte man das tun?

Zunächst sind diese PCs sicher nicht ganz neu, denn das würde bedeuten, dass alte Chips wieder in Produktion gehen. Ein genauer Blick auf die Fotos im Ali-Angebot zeigt Chips mit Datumscodes, die noch aus der DOS-Ära stammen. So wurde der VGA-Chip wohl Mitte der 1990er-Jahre gebaut, und die 386-CPU dürfte aus den frühen 2000ern stammen – wobei diese auch damals schon hoffnungslos veraltet waren. Die Chips dürften Recyclingware sein und aus ihren ursprünglichen Platinen ausgebaut worden sein. Ein chinesischer Anbieter hat daraus seine eigene Produktnische Retro-Computer geschaffen.

Retro, aber mit USB

Für die hart verdienten Euros bekommt man mit dem 386er aber einen PC, der Anfang der 90er wohl eine Höllenmaschine gewesen wäre, während der 8088er in den 80er-Jahren die Technik-Krone trug. Keines der beiden Geräte wäre zu seiner Zeit in einem Palmtop-Formfaktor erschienen. Wie gut Windows 95 auf dem 386sx selbst mit den großzügigen acht Megabyte Arbeitsspeicher läuft, lässt sich aber erst abschätzen, wenn die ersten Tester ihre Hände an die Geräte legen. Auf Wunsch gibt es sogar eine Soundkarte mit Yamaha-Chip dazu, schließlich will man Klassiker wie "Doom" auch mit Soundausgabe genießen. Ganz retro sind die beiden PCs aber nicht: Als ein Zugeständnis an eine modernere Ära verfügen sie über einen USB-Anschluss – einen Luxus, den es in Zeiten schwarzer DOS-Schirme noch nicht gab. (pez, 17.5.2023)