Es dürfte noch gut ein halbes Jahr dauern, ehe Google die nächste Generation seiner Pixel-Smartphones auf den Markt bringt. Eben erst hat der Techriese zu Beginn seiner Entwicklerkonferenz I/O das Pixel 7a vorgestellt, das günstigste Modell der aktuellen Reihe.

Dennoch ist nun ein Video aufgetaucht, welches das Pixel 8 – bzw. ein Vorserienmodell desselben – zeigt. Und zwar nicht als Rendering, sondern in Aktion. Scheinbar ist Google ein Anleitungsvideo für ein neues Feature "entkommen". Ein Twitter-User, der unter dem Namen Kuba Wojciechowski auftritt, hat dieses an 91Mobiles gespielt.

Das Pixel 8 Pro im Einsatz als Fieberthermometer. Youtube/Google/91Mobiles

Video zeigt Temperaturmessung

Zu sehen ist ein Clip, in dem Schritt für Schritt gezeigt wird, wie man mit dem Pixel 8 die Körpertemperatur an der Stirn messen kann. Zu sehen ist dabei auch eine beim Pixel 7 noch nicht vorhandene Komponente im "Kamerastreifen", bei der es sich um einen Infrarotsensor handelt, wie man ihn auch in vielen kabellosen Fieberthermometern findet. Er sitzt direkt unter dem LED-Blitz.

Neben Körpertemperaturen werden damit auch die Temperaturen auf Oberflächen gemessen werden können. Messdaten sollen nur lokal gespeichert und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich vom Android Private Compute Core. Das neue Feature wird allerdings ausschließlich dem Pro-Modell vorbehalten bleiben.

Ebenso zu sehen ist ein leichtes Redesign der Kameraleiste. Diese vereint nun alle drei Fotosensoren in einem einzelnen Abschnitt, statt sie visuell zu trennen. (red, 18.5.2023)

Update, 19:15 Uhr: Das zuvor eingebettete Video war kurz nach der Veröffentlichung dieses Textes nicht mehr verfügbar. Youtube hat es auf Beschwerde seiner Mutterfirma entfernt.