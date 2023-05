Elon Musk geht nun rechtlich gegen Microsoft vor AP, Benjamin Fanjoy

Musk hat seine Ankündigung wahr gemacht und Microsoft geklagt. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat dem Softwarekonzern Microsoft die unbefugte Nutzung seiner Daten vorgeworfen. Wie am Donnerstag (Ortszeit) aus einem Schreiben des Anwalts von Twitter-Eigentümer Elon Musk hervorgeht, soll Microsoft Twitter-Daten genutzt und in einigen Fällen sogar ohne Genehmigung an Regierungsbehörden weitergegeben haben.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Twitter und Microsoft erhebt das Social-Media-Unternehmen Tarifbeschränkungen für die Nutzung seiner Programmierschnittstelle (API) für alle Entwickler. "Trotz dieser Beschränkungen haben die Microsoft-Apps über 780 Millionen Mal auf die APIs von Twitter zugegriffen und allein im Jahr 2022 über 26 Milliarden Tweets abgerufen", heißt es in dem Schreiben. In dem an Microsoft-CEO Satya Nadella adressierten Brief wurde Microsoft aufgefordert, seine Nutzung von Twitter-Inhalten zu überprüfen. Der Brief wurde zuerst von der "New York Times" veröffentlicht. Twitter reagierte nicht sofort auf die Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme. Einem Microsoft-Sprecher zufolge will das Unternehmen die Fragen der Anwaltskanzlei nun prüfen.

Musks Rache

Musk hat Microsoft bereits angekündigt, dass er das Unternehmen klagen wird. Der Ursprung liegt in einem Streit um Werbeeinahmen. Microsoft hat Twitter Anfang des Monats aus dem Werbeplan gestrichen. Musk warf Microsoft und OpenAI daraufhin vor, die Twitter-API zu missbrauchen. (APA, red, 19.5.2023)