OpenAI hat eine App für sein KI-Sprachmodell veröffentlicht, die allerdings noch nicht in jedem Land verfügbar ist – Android folgt

Der KI-Chatbot ChatGPT erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Insbesondere seitdem die Entwickler von OpenAI den Unterbau auf das vor wenigen Monaten vorgestellte GPT 4.0 ergänzt haben. Und er sorgt auch weiter für Diskussionen rund um die ethische Entwicklung solcher Technologien und kuriose Vorfälle, etwa einen Prüfungseklat an der Texas A&M University.

Ungeachtet dessen weitet der Hersteller die Verfügbarkeit der KI aus. Diese ließ sich zwar auch bisher schon über mobile Geräte nutzen, das Browserinterface dafür ist aber eigentlich für Desktops ausgelegt und entsprechend umständlich zu nutzen. Das hat nun aber ein Ende, denn seit kurzem kann die KI auch mit einer App für iOS mit Befehlen gefüttert werden.

Andere Länder folgen

Das Programm kann kostenlos in Apples App Store heruntergeladen werden. Allerdings ist es zumindest vorläufig nur im US-App-Store verfügbar, soll in den "kommenden Wochen" aber auch in anderen Ländern starten. Angeboten wird auch eine "ChatGPT Plus"-Abo-Option. Für 20 Dollar pro Monat erhält man hier priorisierten Login und mehr zugewiesene Rechenressourcen für schnellere Antworten.

ChatGPT-Interessierte mit Android-Geräten sollen ebenfalls nicht leer ausgehen. Eine App für ihr Betriebssystem soll laut OpenAI "bald" veröffentlicht werden. (gpi, 19.5.2023)