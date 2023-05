"Mortal Kombat 1" will das bekannte Universum neu inszenieren. Netherrealm

Warner Bros. Games kündigte am Freitag "Mortal Kombat 1" an und rebootet damit ihre mehr als 30 Jahre alte Kampfspiel-Serie. Mit einem neuen Trailer stellt sie bekannte Charaktere im neuen Licht vor. Der Release des Spiels wird der 19. September 2023 sein.

Alte Bekannte

80 Millionen Mal wurden Spiele der "Mortal Kombat"-Reihe bereits verkauft, mehrere Kinofilme und Animations-Serien haben die Marke zudem über die Videospiel-Grenzen hinweg bekannt gemacht. Eine Fortsetzung zum 2019 erschienenen elften Teil war deshalb nur eine Frage der Zeit. Anstatt jedoch eine weitere Fortsetzung zu präsentieren, will man das Universum ab September neu inszenieren.

Trotz der Neuinszenierung zeigt der am Freitag präsentierte Trailer alte Bekannte. Liu Kang scheint noch mächtiger als früher zu sein, und Auftritte von Figuren wie Sub-Zero, Kitana oder Scorpion zeigen, dass das Kämpferfeld erneut breit gefächert sein wird. Entwickler Netherrealms Games kündigt in der ersten Pressemitteilung zum Spiel an, dass es zudem Kameo-Kämpfer geben wird, eine Liste von Partnercharakteren, "die während der Kämpfe helfen können und den Spielern und Spielerinnen erweiterte Spielmöglichkeiten bieten". Was das genau bedeutet, wird man wohl in den nächsten Wochen erfahren.

"'Mortal Kombat 1' stellt einen Neubeginn für das Franchise dar, und wir können es kaum erwarten, diese originelle Story und die Neuinterpretation der klassischen Charaktere mit unseren Fans zu teilen", so Ed Boon, Chief Creative Officer der Netherrealm Studios und Co-Creator von "Mortal Kombat".

Spielbare Szenen bekommt man im Trailer noch nicht zu sehen. Netherrealm

Jean Claude

Ebenfalls bekannt ist, dass es erneut zahlreiche Kämpfer und "Skins", also alternative Outfits, zum Dazukaufen geben wird. Im ersten Kombat-Pack, das bei der "Kollektor's Edition" des Spiels bereits dabei ist, wird man etwa beispielsweise den Kämpfer Johnny Cage als Jean-Claude Van Damme ins Spiel schicken dürfen. Witzig, da Johnny Cage immer als Anspielung auf den Schauspieler verstanden wurde und nun diese Fusion endlich stattfindet.

Auch eine Ingame-Währung wurde in der Ankündigung verraten, ähnlich wie in den Vorgängerspielen. Damit werden wohl ebenfalls wieder zahlreiche Gegenstände und Boni im Spiel freigeschalten. Schon in "Teil 11" der Serie sorgten Cameo-Auftritte von Robocop, Rambo oder dem Terminator für gute Verkaufszahlen. Diesen Weg wird der Hersteller mit Sicherheit weiterführen wollen. Der bereits veröffentlichte Trailer zeigt zudem, dass man zumindest in Sachen Gewaltinszenierung keinen Gang zurückschalten wird.

Erscheinen wird "Mortal Kombat 1" am 19. September für Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store). Vorbestellen kann man ab sofort. Eine Beta-Version soll bereits im August Spielern ermöglichen, Hand an das neue Fighting-Game zu legen. (aam, 19.5.2023)