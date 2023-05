Egal welche Plattform, Siragusa sammelt darauf schnell mehrere Millionen Follower Kaitlyn Siragusa/Twitter

Die 29-jährige US-Amerikanerin Kaitlyn Siragusa wurde unter dem Namen Amouranth eine millionenfach abonnierte Content-Schaffende. Zunächst auf der vor allem für Videospiele bekannten Plattform Twitch, hat sie mittlerweile auf Onlyfans gewechselt, wo sie erotische Inhalte für zahlende Kunden zur Verfügung stellt. Die offenbar gestiegene Nachfrage nach Chats mit der jungen Frau will sie künftig mit einer KI bedienen.

Teurer Spaß

"AI Amo" nennt sich der Chatbot, der von dem Tech-Startup Forever Voices stammt. Für einen Dollar pro Minute gibt die KI akustische Antworten, wie sie Siragusa geben würde - behauptet zumindest das Startup. Man habe unzählige Livestreams, Youtube-Videos und Aufnahmen von Sragusa analysiert und in die KI gespeist. Kontakt mit der KI wird via Telegram aufgenommen. Dort erhält man eine Nachricht, dass man hier "KI-Versionen deines liebsten Influencers" daten kann.

Im Prozess der Kontaktaufnahme muss man zudem zustimmen, über 18 Jahre alt zu sein. Mit dem Namen der betreffenden Influencerin kontaktiert man dann die gewünschte Dame - besser gesagt ihre KI. Hat man davor das Geldkonto bereits aufgeladen, kann man der KI eine Sprachnachricht schicken, auf die sofort via Sprachnachricht reagiert wird. Das Startup betont, die KI beherrsche auch "dirty talk".

Amouranth Twitter Account

Auch auf der Nachrichtenplattform hat die junge Frau 3,6 Millionen Follower.

Millionenschwer

27 Millionen Dollar hat die junge Frau bereits mit Onlyfans verdient, lässt sie im Vorjahr via Tweet wissen. Rund 1,5 Millionen sollen pro Monat auf das Konto der Content-Schaffenden fließen, erzählt sie in diesem Zeitraum zudem der Plattform "Insider". Vor Siragusa bot die Snapchat-Influencerin Caryn Marjorie ihre KI-Stimme Dating-Interessierten an. In einem Interview mit "Fortune" prognostizierte die junge Frau fünf Millionen Dollar Einnahmen pro Monat, sollten sich zumindest 20.000 ihrer 1,8 Millionen Follower für den Chatbot interessieren.

Im Gegensatz zu Amouranth sollte der Chatbot von Marjorie allerdings keinen "dirty talk" anbieten - er tat es trotzdem. (red, 20.5.2023)