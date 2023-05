Apple soll den neuen Laptop im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC präsentieren. Diese beginnt am 5. Juni

Mit dem Upgrade auf den M2-Chip hat Apple auch das Design des Macbook Air erneuert. AP / Noah Berger

Es schwirren schon seit längerem Gerüchte durch das Internet, dass Apple bald ein Macbook Air mit einem größeren Display präsentieren wird. Bald schon könnte es konkreter werden. Wie "Macrumors" berichtet, dürfte der neue Laptop noch im Juni dieses Jahres das Licht der Welt erblicken. Die Präsentation soll im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC erfolgen.

Der neue Computer soll 15,5 Zoll messen und als Variante zum kompakten 13,6-Zoll-Display verfügbar sein. Gleichzeitig dürfte das 13,3-Zoll-Modell mit M1-Chip aus dem Portfolio des iPhone-Herstellers verschwinden. Bei diesem handelt es sich mittlerweile um den einzig verbliebenen Apple-Laptop mit einem Prozessor der letzten Generation.

Wachstum dank Macbook

Die Vorhersage von "Macrumors" beruht unter anderem auf einer Forschungsnotiz des Morgan-Stanley-Analysten Erik Woodring, laut der der Apple-Zulieferer Quanta Computer im zweiten Quartal 2023 ein einstelliges prozentuales Wachstum bei der Anzahl montierter Notebooks erwartet. Mitgrund für diesen Anstieg ist laut Woodring auch das neue Macbook Air.

Der "Bloomberg"-Reporter Mark Gurman geht davon aus, dass der neue Computer im Rahmen von Apples Entwicklerkonferenz WWDC präsentiert werden wird. Das Event dürfte eine Reihe von Neuerungen bringen, darunter iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 – und Apples sagenumwobenes Augmented-Reality-Headset.

Keine großen Neuerungen

Die erste Version des 15-Zoll-Modells wird mit einem M2-Prozessor ausgestattet sein. Auch sonst sind keine Veränderungen an der Ausstattung des Laptops geplant. Offen bleibt vorerst, wie teuer der Computer sein wird und welche Farboptionen es geben wird. Das 13,6-Zoll-Modell ist in Mitternacht, Polarstern, Spacegrau und Silber erhältlich. Die WWDC beginnt am 5. Juni mit einer Keynote, anschließend läuft sie bis zum 9. Juni. (red, 22.5.2023)