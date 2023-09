Bekommt die Mutter während der Geburt ein Antibiotikum, gelangt der Wirkstoff über die Plazenta auch zum ungeborenen Kind. Getty Images/iStockphoto

Frauen, die schon einmal schwanger waren, können sich vermutlich erinnern: Beim letzten Untersuchungstermin vor der Geburt in der 35. bis 37. Schwangerschaftswoche nimmt die Gynäkologin oder der Gynäkologe einen vaginalen und im besten Fall auch einen rektalen Abstrich. Der Grund sind B-Streptokokken. Zehn bis 30 Prozent aller Frauen tragen diese Bakterien in sich – auf der Scheidenflora oder im Darm, ohne davon zu wissen. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn B-Streptokokken verursachen keine Beschwerden. Zumindest nicht bei gesunden Frauen. Allerdings können diese Bakterien bei der Geburt auf das Kind übergehen und beim Neugeborenen eine schwere Sepsis auslösen.

Laut Studien erkranken ohne Interventionsmaßnahmen etwa 1,5 bis zwei von 1.000 Kindern an einer Neugeboreneninfektion aufgrund von B-Streptokokken. Warum manche Kinder betroffen sind und andere nicht, ist bislang unklar. Vier Prozent der erkrankten Kinder sterben. Bei Kindern, die zu früh geboren wurden, liegt die Zahl sogar bei 20 bis 30 Prozent. Weitere mögliche Folgen einer solchen Infektion in den ersten Lebenstagen sind Lungen- sowie Gehirnhautentzündungen, Letztere können zu Hör- und Sehstörungen sowie zu kognitiven Beeinträchtigungen führen.

Um das zu verhindern, wird Frauen mit einem positiven Abstrich während der Geburt vorsorglich und alle vier Stunden ein Antibiotikum als Infusion verabreicht, das die Anzahl der Streptokokken im Geburtskanal für den Zeitraum der Geburt reduziert – somit sinkt die Übertragungswahrscheinlichkeit. Gleichzeitig schützt das Antibiotikum, das über das Blut und die Plazenta auch zum Kind gelangt, auch dieses vor den Bakterien. Durch diesen zweifachen Schutzmechanismus ist die Rate der Sepsisfälle dramatisch gesunken, auf 0,25 Prozent von 1.000 betroffenen Kindern. Auf Wien umgerechnet – mit rund 20.000 Geburten pro Jahr – wären das ohne Screening etwa 36 schwere Infektionen jährlich. Durch das Screening reduziert sich diese Zahl auf vier, rechnet Roland Berger vor. Er ist Vorstand der Neonatologie im St.-Josef-Krankenhaus Wien.

Auswirkungen aufs Mikrobiom

Die Zahlen sprechen für sich, und viele Gynäkologen und Kinderärztinnen setzen daher auf diese antibiotische Prophylaxe. Doch immer wieder werden auch Stimmen laut, die das Vorgehen kritisieren. Denn die Antibiotika, so die Befürchtung, würden nicht nur die B-Streptokokken auslöschen, sondern auch gute Bakterien, die zum menschlichen Mikrobiom, also der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln, gehören – und im Geburtskanal von der Mutter aufs Kind übergehen.

Inwiefern sich die Antibiotikagabe auf die Kinder tatsächlich auswirkt, ist wissenschaftlich kaum belegbar. Fest steht, dass der Mensch auch von vielen guten Bakterien besiedelt wird, die wichtige Aufgaben erfüllen, etwa die Abwehr von Erregern. Wenn der Mutter während der Geburt ein Antibiotikum verabreicht wird, gelangt dieses über den Blutkreislauf und die Plazenta auch zum Kind, erklärt die deutsche Gynäkologin Verena Bossung. Sie hat mit einem Team von Forschenden Kinder untersucht, deren Mütter kurz vor und nach einem Kaiserschnitt ein Antibiotikum erhalten haben, und dabei herausgefunden, dass der Einfluss des Antibiotikums auf die Darmbesiedelung der Kinder, die dem Antibiotikum ausgesetzt waren, kurz nach der Geburt und auch noch nach vier Wochen ersichtlich war.

Bereits nach wenigen Monaten habe sich die Zusammensetzung des Mikrobioms aber wieder an das der Kontrollgruppe angeglichen, sagt Bossung. Und sie erklärt, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms von vielen Faktoren abhänge, weshalb es kaum möglich sei, die Auswirkungen einer alleinigen Antibiotikagabe während der Geburt auf die spätere gesundheitliche Entwicklung zu untersuchen. Einflussfaktoren sind etwa, ob das Kind gestillt wird, die Ernährung, die häusliche Umgebung oder auch eine Antibiotikagabe in der Kindheit.

Viele Hypothesen

Dass bis zu einem Drittel der gesunden Frauen während der Geburt ein Antibiotikum bekommt, das in den meisten Fällen nicht nötig gewesen wäre, stößt manchen Eltern und auch einzelnen Hebammen und Medizinern dennoch sauer auf.

Einer der größten Kritiker der vorsorglichen Antibiotikagabe während der Geburt ist der deutsche Gynäkologe Sven Hildebrandt. In seiner Praxis mit zugehörigem Geburtshaus in Dresden entscheide sich kaum je eine Frau für die Antibiotikagabe während der Geburt, erzählt er. Ein "Orientierungsschreiben", das die Frauen dort erhalten, soll ihnen bei der Risiko-Nutzen-Abwägung helfen. Darin führt Hildebrandt mehrere Hypothesen aus, die seiner Meinung nach erklären, warum eine generelle Prophylaxe durch Antibiotika nicht sinnvoll sei.

Hildebrandt hat etwa Zweifel daran, dass die bisher vermutete Übertragung bei der Geburt tatsächlich so stattfindet, und glaubt, dass Bakterien der Mutter schon vor der Geburt auf das Kind übergehen. "Wenn so viele Frauen B-Streptokokken haben, müssten weit mehr Kinder an einer Sepsis erkranken", sagt er. Ein weiterer Widerspruch sei das Zeitfenster: Von der Übertragung bei der Geburt bis zum Ausbruch einer Sepsis seien es oft nur wenige Stunden, und das sei seiner Meinung nach zu kurz.

Weiters vermutet der Mediziner, dass eine bestimmte Unterart der B-Streptokokken für die Neugeborenen besonders gefährlich sein dürfte – doch dabei handelt es sich nur um eine Hypothese. Hildebrandt beruft sich vor allem auf Studien, die zeigen, dass eine Antibiotikagabe Auswirkungen auf das Mikrobiom hat. Für andere seiner Theorien gibt es laut Wissenschaftern jedoch keine Belege. "Das, was wir jetzt machen, richtet mehr Schaden als Nutzen an, wir stören damit das Immunsystem der Kinder", ist Hildebrandt überzeugt. In der Fachwelt steht er damit jedoch allein da.

Schnell entlassen werden

Viele Eltern sorgen sich dennoch, wenn sie erfahren, dass Mutter und Kind während der Geburt ein Antibiotikum verabreicht werden soll. Zudem wird Müttern mit positivem Abstrich dazu geraten, nach der Geburt mindestens 24 bis 48 Stunden zur Beobachtung des Kindes im Krankenhaus zu bleiben, eine ambulante Geburt oder eine Hausgeburt ist dann oft nicht möglich. Gerade deshalb fürchten viele Frauen, positiv zu sein. Denn in Zeiten der Pandemie waren die Besuchszeiten in Spitälern sehr eingeschränkt, und viele Mütter wollten so früh wie möglich mit ihren Neugeborenen das Krankenhaus verlassen, um Unterstützung vom Partner zu bekommen und Zeit mit der Familie zu verbringen.

Wer online recherchiert, findet daher in diversen Foren Tipps, die sich Schwangere gegenseitig geben, um die B-Streptokokken selbst loszuwerden oder gar für den Abstrich beim Gynäkologen kurzfristig zu unterdrücken – von Zäpfchen oder Spülungen mit Tee ist hier die Rede. Dennoch kommen die Bakterien laut Andreas Brandstetter, Vorstand der Gynäkologie am St.-Josef-Krankenhaus, in 70 Prozent der Fälle wieder zurück. Regelmäßige, aber keine übertriebene Intimhygiene und eine gesunde Lebensführung seien ratsam, "letztlich ist man hier aber weitgehend machtlos", ergänzt der niedergelassene Gynäkologe Jens Kumposcht von der Ordination Woman & Health.

Die B-Streptokokken durch Hausmittel zu unterdrücken, um beim Abstrich negativ zu sein, hält Berger für gefährlich und trügerisch. In dem Fall sei es ratsam, lieber gleich auf den Test zu verzichten oder bei einem positiven Abstrich das Antibiotikum abzulehnen – so könne das Krankenhauspersonal auf jeden Fall aufmerksam sein und wähnt sich wegen eines falsch negativen Abstrichs nicht auf der vermeintlich sicheren Seite. "Kinder mit negativem Abstrich haben wir nicht mehr so auf dem Radar nach der Geburt", sagt Berger.

48 Stunden Beobachtung

90 Prozent der betroffenen Kinder bekommen laut dem Neonatologen eine Sepsis in den ersten 24 Stunden nach der Geburt, 48 Stunden Beobachtung wird empfohlen. Das Risiko, dass die Eltern daheim die ersten Anzeichen einer Sepsis nicht oder zu spät erkennen, sei sehr groß. "Das geht wahnsinnig rasch und ist für Laien schwer zu erkennen", sagt er. Im Spital werden ungefähr alle vier Stunden die Vitalparameter der betroffenen Säuglinge kontrolliert, erklärt Berger: Wie ist die Atmung, das Trinkverhalten, die Temperatur, die Hautfarbe? Im Ernstfall muss schnell reagiert werden. Wenn die Eltern dennoch die ersten Stunden mit dem Kind zu Hause verbringen und trotz positiven Abstrichs kein Antibiotikum gegeben wurde, "rate ich dem Vater, sich stündlich einen Wecker zu stellen und das Kind zu untersuchen", sagt auch Hildebrandt.

Immer wieder gebe es Eltern, die früher nach Hause gehen wollen und dann mit dem Krankenhaus in Konflikt geraten, sagt auch Hebamme Tini Ruthofer. Sie sei aber froh, wenn Frauen mit positivem Abstrich, die kein Antibiotikum erhalten haben, zur Überwachung im Krankenhaus bleiben. "Viele Eltern erkennen eine Infektion nicht, Babys sind ja schnell mal schläfrig. Hier würde ich immer raten, auf Nummer sicher zu gehen und im Spital zu bleiben", sagt die Hebamme.

Zu den weiteren Symptomen einer Infektion zählen schlappe Gliedmaßen, eine veränderte Hautfarbe, dass Babys nicht mehr trinken wollen, sich kaum wecken lassen, und natürlich auch Fieber. Auch Ruthofer ist daher der Meinung, die vorsorgliche Antibiotikagabe tue mehr Gutes, als sie schade: "Wenn man einem Kind damit eine Sepsis ersparen kann, sag ich lieber zehnmal 'Danke' und bin froh, dass es diese Option gibt." Laut der Hebamme sei auch eine leitliniengetreue Hausgeburt bei positivem Abstrich möglich. Während der Geburt könne eine Ärztin oder ein Arzt vorbeikommen, oder das Antibiotikum wird als Tablette verabreicht.

In der Empfehlung des Hebammengremiums, die sich an internationalen Leitlinien orientiert, heißt es: "Obwohl es in Österreich keine Daten zur Häufigkeit der Gruppe B-Streptokokken gibt und die Evidenz schwach ist, sollte schwangeren Frauen ein Screening angeboten werden, bis neuere Forschungsergebnisse vorhanden sind." Derzeit wird die Leitlinie zur Prophylaxe der Neugeborenensepsis durch Antibiotika überarbeitet, sie ist 2021 abgelaufen.

Ruthofer und ihre Kolleginnen hoffen sehr auf neue Studienergebnisse. Auf Fortbildungen, erzählt sie, sei häufig Thema, ob die aktuellen Maßnahmen noch verhältnismäßig seien. Bisher mussten Frauen die 35 Euro für den Abstrich übrigens selbst bezahlen, laut Gesundheitsministerium wird er künftig Teil der fünften Eltern-Kind-Pass-Untersuchung sein – und somit kostenfrei.

Risiko-Nutzen-Abschätzung

Wer keinen Abstrich hat und zur Geburt ins Spital kommt, wird meist dort abgestrichen. Es gibt Schnelltests, die B-Streptokokken mit einer Sicherheit von 91 bis 98 Prozent finden, sagt Brandstetter, sowie einen Labortest mit einer Sensitivität von 99 Prozent, ergänzt Berger: "Es gibt kaum einen Test, der so zuverlässig ist." Immer wieder gebe es auch Frauen, die gegen das Anraten der Ärzte auf eine Antibiotikagabe verzichten, berichten die Mediziner der größten Geburtsklinik des Landes in Wien-Hietzing. 4.000 Geburten gibt es hier jährlich – in den letzten Jahren kam es dennoch nur ein einziges Mal zu einer B-Streptokokken-Sepsis bei einem Neugeborenen, sagt Berger: "Weil die Prophylaxe wirkt." Es sei immer eine Nutzen-Risiko-Abschätzung. Wenn man dies den Eltern erkläre, würden die meisten zustimmen. "Wir wissen nicht, ob die Antibiotikagabe während der Geburt sich später auf die Gesundheit der Kinder auswirkt. Was wir aber wissen ist, dass es dadurch weniger Sepsis-Fälle gibt, und das verhindert gefährliche Erkrankungen. Das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagt Bossung.

Gynäkologe Kumposcht versteht die Bedenken der Frauen sehr gut und auch, dass sie nicht möchten, dass ihr Baby ein Antibiotikum bekommt: "Grundsätzlich sollte man mit dem Einsatz von Antibiotika sehr sparsam sein. Ich persönlich hätte hier aber keine Bedenken, weil nach sorgfältiger Abwägung durch diese Maßnahme schwere Komplikationen vermieden werden können." Sei ein Kind erstmal erkrankt, laufe man dem Geschehen hinterher. Hat ein Neugeborenes eine bakterielle Infektion, sei oft eine vielfache Menge an Antibiotika nötig, als während der Geburt verabreicht wird.

Biomarker gesucht

Häufig kommt übrigens Penicillin oder ein ähnliches Antibiotikum zum Einsatz, das für Mutter und Kind in der Regel gut verträglich ist. Bossung ergänzt: "Natürlich werden aber nicht nur die B-Streptokokken damit unterdrückt." Etwa ein Fünftel des Wirkstoffs gelange zum Kind, erklärt Kumposcht. Bis es auch beim Kind wirkt, braucht es Zeit. In einer Studie wurde die Besiedelung der Haut von Neugeborenen auf B-Streptokokken untersucht. Hatte das Antibiotikum nur eine Stunde Zeit, um zu wirken, war noch die Hälfte der Kinder besiedelt, nach einer bis zwei Stunden war es ein Drittel der Kinder, nach drei Stunden waren es nur noch drei Prozent der Kinder und nach vier Stunden unter ein Prozent, berichtet Berger.

Laut Bossung wird auf dem Gebiet der B-Streptokokken viel geforscht, etwa auch an einer Impfung oder an der Frage, warum manche Säuglinge erkranken und andere nicht. Letztlich wäre eine Antwort darauf der beste Weg, die breite Antibiotikagabe zu reduzieren. "Natürlich wäre es wünschenswert, dass wir einen Biomarker finden, der uns zeigt, für welche Kinder die Streptokokken gefährlich sind, damit wir weniger Frauen und Kindern Antibiotika verabreichen müssen", sagt Bossung. Solange das aber nicht der Fall sei, sei das Antibiotikum die einzige Möglichkeit, schwerwiegende Infektionen und Sterbefälle zu verhindern. Hier seien sich auch die meisten Expertinnen einig, sagt Bossung, und Kumposcht verdeutlicht: Er habe in seinen 20 Jahren in der Gynäkologie schon viele Paradigmenwechsel erlebt, beim Thema der Antibiotikagabe gegen B-Streptokokken gebe es aber bis heute keine großen Diskussionen. Bossung vergleicht die Vorgehensweise mit einer Impfung: Auch hier würden die meisten Menschen gegen etwas immunisiert, woran sie vermutlich nie schwer erkranken würden – dennoch sei es der beste Schutz gegen eine Infektion. (Bernadette Redl, 9.9.2023)