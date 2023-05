Über eine Kurbel lässt sich etwas Bewegung in das Geschehen bringen. Das Kultspiel eroberte 1980 erstmals die Spielhallen

Einer der großen Klassiker der Spielewelt bekommt eine Neuauflage – wenn auch der etwas anderen Art. Lego hat ein "Pac-Man Arcade"-Set vorgestellt. Aus 2.650 Steinen lässt sich damit die Originalvariante des Spiels nachbauen, das ab 1980 die Spielhallen der Welt eroberte.

Spielerisch

Wer sich jetzt allzu große Hoffnungen macht, sei schnell abgebremst: Spielbar ist das Ergebnis dann nicht. Lediglich über eine Kurbel können die Verfolgungsjagden zwischen Geistern und Pac-Man zumindest angedeutet werden. Sie bewegen sich dann über eine fix vorgegebene Route über den "Bildschirm".

Das Lego-"Pac-Man Arcade"-Set. Lego

Natürlich bildet das Set auch keine Originalgröße ab, es ist lediglich 32 Zentimeter hoch. Die Rückseite ist abnehmbar, um einen Einblick in die Spielmechanik nehmen zu können. Zudem versteckt sich dort eine Art Easter Egg: Ist an dieser Stelle doch eine Lego-Figur zu sehen, wie sie selbst an einem Arcade-Automaten "Pac-Man" spielt.

Ansonsten gibt es noch einen Münzeinwurf, entsprechend gefüttert leuchtet dann kurz ein Stein auf. Auch ein klassischer Joystick ist Teil des Arcade-Sets. Mitgeliefert werden zudem Figuren von Pac-Man sowie den Geistern Blinky und Clyde, die unabhängig vom Rest aufgestellt werden können.

Verfügbarkeit

Das "Pac-Man Arcade"-Set kann von Lego-VIP-Mitgliedern ab dem 1. Juni bestellt werden, alle anderen können dann ab dem 4. Juni zugreifen. Der Preis liegt bei 270 Euro.

Lego ist in der Vergangenheit bereits mehrfach Kooperationen rund um Videospiele eingegangen. So gibt es etwa bereits seit einigen Jahren ein Set, mit dem sich ein Nintendo Entertainment System nachbauen lässt. Im Vorjahr wurde dann auch noch eine Atari-2600-Konsole als Lego-Set vorgestellt. (apo, 22.5.2023)