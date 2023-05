Das Unternehmen will im Rahmen des einstündigen Events "eine Fülle" an neuen Spielen für die PS5 und PS VR2 vorstellen

Die Playstation-Studios arbeiten unter anderem an einem neuen "Spider-Man"-Spiel. Sony

Playstation-Fans können sich schon bald auf neue Spiele freuen. Das hat Sony in einem Blogbeitrag angekündigt. Am 24. Mai wird das Unternehmen einen Playstation-Showcase abhalten und "eine Fülle neuer Spiele" für die Playstation 5 und die PS VR2 präsentieren.

Mit weiteren Details hält sich Sony zurück. Als einzige Zusatzinformation heißt es, dass die Veranstaltung etwas länger als ein Stunde dauern soll und sich auf "PS5- und PS VR2-Spiele, die von Topstudios aus der ganzen Welt entwickelt werden", konzentrieren wird. Zuschauer sollen sich "auf mehrere neue Werke von Playstation-Studios sowie fesselnde Spiele von unseren Partnern und Indie-Entwicklern" freuen können.

Live auf Youtube und Twitch

Wie "IGN" hervorhebt, arbeiten die Playstation-Studios derzeit an mehreren großen Projekten. Eines davon ist "Marvel’s Spider-Man 2", das noch im Herbst dieses Jahres erscheinen soll. Bekannt ist außerdem, dass Naughty Dog unter anderem an einem Multiplayer-Spiel im "Last of Us"-Universum arbeitet. Spielerinnen und Spieler dürften allerdings nicht ausschließlich bekannte Projekte erwarten, immerhin spricht Sony von "neuen Werken" aus den eigenen Studios. Möglicherweise wird das Unternehmen also ein gänzlich neues Spiel präsentieren.

Der Playstation-Showcase wird live auf Youtube und Twitch übertragen und beginnt um 22 Uhr MESZ. Wer das Event nicht verpassen will, kann sich auf ersterer Plattform eine Erinnerung stellen, um rechtzeitig über den Start informiert zu werden. (red, 23.5.2023)