19.40 REPORTAGE

Re: Exoten im Vogelkäfig – Das Geschäft mit Tropenvögeln Seit 2005 dürfen tropische Wildvögel nicht mehr nach Europa importiert werden. Aber der Handel ist lukrativ, immer wieder werden Schmuggelfälle aufgedeckt. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Einsatz am Great Barrier Reef Im Mittelpunkt der Doku steht die nur 30 Hektar große Koralleninsel Raine Island vor der Küste Australiens. Sie ist der weltweit größte Nistplatz für die Grüne Meeresschildkröte. Bis 21.05, ORF 2

Fluoreszierende Korallen am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens und im "Universum", 20.15 Uhr in ORF 2. ORF

20.15 DOKUMENTATION

Die Geschichte Chinas (1–3/3) Die dreiteilige Doku erzählt von Chinas Aufstieg und Fall im Laufe der Geschichte. Wie wurde China in anderthalb Jahrhunderten wieder zu dem, was es zwei Jahrtausende lang war: eine führende Weltmacht? Bis 23.00, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Erbe Österreich: Rebell gegen die Krone – Hans Kudlich Als Teilnehmer an der Wiener Oktoberrevolution 1848 und am pfälzischen Aufstand 1851 wurde Kudlich in Abwesenheit zum Tod verurteilt. Er flüchtete in die Schweiz, studierte dort Medizin und lebte nach seiner Ausweisung ab 1853 mit kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Tod als Arzt in den USA. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Die Sendung steht ganz im Zeichen des Rennes um den SPÖ-Vorsitz. Susanne Schnabl fragt: Wie geht es nach der Mitgliederbefragung weiter? Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann und Grissemann sind ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer und Krimiautor Manfred Rebhandl. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Forscher Gottes Priester und Ordensleute standen jahrhundertelang an der Spitze naturwissenschaftlicher Forschung. Bahnbrechende Erkenntnisse gehen auf Namen zurück wie Gregor Mendel oder Georges Lemaître. Heute sind Priester und Ordensleute, die beide Welten verbinden, eher die Ausnahme. Warum ist das so? Bis 23.20, ORF2

23.55 TRAGISCH UND KOMISCH

Bel Antonio (I/F 1960, Mauro Bolognini) Der schöne Antonio wird von den Frauen seiner sizilianischen Heimatstadt heiß umworben. So ist die Enttäuschung groß, als der Frauenheld sich entschließt zu heiraten. Doch was zunächst niemand weiß: Antonio hat Potenzprobleme. Aus der einstigen Bewunderung wird boshafter Spott. Raffinierte Bilder umrahmen die Erzählung mit tragikomischem Unterton. Mit Marcello Mastroianni und Claudia Cardinale. Bis 1.30, HR

23.55 MAGAZIN

Tracks East – Balkan, Next Generation Die Welt nimmt den Südosten Europas nach den Kriegen der 1990er-Jahre nach wie vor als Unruheherd wahr. Künstlerinnen und Künstler aus Bosnien und Herzegowina, Serbien und dem Kosovo wollen dieses schräge Bild geraderücken. Bis 0.25, Arte

Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: Gespenstisches Dorfleben Schauergeschichten von Péter Nádas. Es liest Peter Faerber. Bis 11.35, Ö1

18.25REPORTAGE

Journal-Panorama über den Richtungs- und Vorsitzstreit in der SPÖ. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Arbeitsplätze versus Klimaschutz Ein Konflikt im Kohleausstieg.

Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeitton: Neue Musik auf der Couch Thomas Wally analysiert das Streichquartett Nr. 2 (1968) von György Ligeti. Bis 0.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 23.5.2023)