In seinem Gastkommentar kritisiert der Filmemacher Fabian Eder, dass unter dem Deckmantel der Asylpolitik einer verbrecherischen Schattenwirtschaft die Geschäftsgrundlage geliefert werde.

Angekommen in der EU: Menschen im Hafen von Brindisi in Italien. Imago / Zuma Wire / Pier Paolo Cito

Die Flüchtlingskrise begann vor mehr als 20 Jahren mit der Abschaffung des Botschaftsvisums. Was nun über Jahre bereits vielfach dokumentiert wurde, ist nicht Ausdruck des Versagens einer europäischen Asylpolitik, sondern es sind die Auswirkungen eines zutiefst mafiösen Systems, das unter anderem auch von der Bundesregierung gestützt wird.

Sobald Flüchtlinge einen Asylantrag stellen, bekommen sie einen Namen, ein Gesicht, eine Identität. Dies wollen gewisse Gruppen in den Ländern an den Außengrenzen mit allen Mitteln verhindern. Denn nur Menschen, die nicht registriert werden, sich identitätslos und unentdeckt im Land aufhalten, können nach Belieben vorbei an Finanzamt und Sozialversicherung ausgebeutet werden. Es sind die billigsten Arbeitskräfte, die in ganz Europa zu haben sind. Der Lohn beträgt im besten Fall wenige Euro. Nicht pro Stunde, sondern pro Tag. Und sie werden die Pensionskassen der Länder nie belasten.

Als ich 2012 meinen Film Griechenland blüht gemacht habe, haben sich eineinhalb Millionen solcher Menschen in Griechenland aufgehalten. Sie wurden von reichen Unternehmen illegal beschäftigt. 2013 erklärte mir Giusi Nicolini, die damalige Bürgermeisterin von Lampedusa, in einem Interview "on camera", dass diese unentdeckt im Land befindlichen Arbeitskräfte den Wohlstand und den Reichtum des italienischen Mittelstands absichern, indem sie wiederum vorbei an Finanz und Sozialversicherung, als Haushaltshilfen, Gärtner, Erntehelfer arbeiten. Das alles ist zehn Jahre her. Jeder wusste es damals. Jeder weiß es heute. Jeder.

Organisierter Betrug

Unter dem Deckmantel einer "strengen und gerechten" Asylpolitik wird der verbrecherischen Schattenwirtschaft die Geschäftsgrundlage geliefert. Das ist organisierter Betrug an den Steuerzahlenden, an uns allen. Und es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Botschaft der Pushbacks an die Flüchtlinge lautet: Wenn ihr in der Europäischen Union arbeiten wollt, kommt illegal, bleibt illegal, damit wir euch ausbeuten können. (Fabian Eder, 23.5.2023)