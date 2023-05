Text und Fotos: Ingrid Huber

Auch dieses Rezept für Spargelstangerln stammt aus meiner Lieblingsrezeptesammlung, und ich habe es "veganisiert". Den Blätterteig habe ich selbst gemacht, genauso wie den Mozzarella. Das Rezept für den veganen Mozzarella ist hier in der veganen EssBar zu finden.

Wer es einfacher möchte, kann gekauften veganen Blätterteig und auch veganen Mozzarella oder anderen Käse aus dem Kühlregal verwenden. Die Stangerln sind nur mit Spargel und Blätterteig auch sehr fein. Da die Spargelzeit eher kurz ist, steht – hauptsächlich der grüne – Spargel, so oft es geht, in verschiedenen Varianten auf meinem Speiseplan.

Spargelstangerln mit selbstgemachtem veganem Blätterteig. Ingrid Huber

Ab Mitte April bis zum Johannistag, dem 24. Juni, denn da ist es traditionell schon wieder vorbei damit. Die Ernte wird beendet, um den Pflanzen bis zum nächsten Erntejahr eine ausreichend lange Regenerationsphase zu gewähren. Spargel gilt zu Recht nicht nur als Delikatesse, sondern auch als äußerst gesundes Gemüse aufgrund seiner Nährstoffe: Er besteht bis zu 93 Prozent aus Wasser und ist sehr kalorienarm. Im Spargel stecken viele Ballaststoffe, die ihn zu einem sättigenden Gemüse machen. Sekundäre Pflanzenstoffe unterstützen den Darm. Außerdem enthält Spargel Vitamin C, Folsäure, Vitamin E, Vitamin B1 und B2, Eiweiß, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium, Natrium, Niacin und Eisen. Das macht ihn zu einer der nährstoffreichsten Gemüsesorten.

Blätterteig ist ein mehrlagiger Ziehteig. In den Grundteig aus Mehl, Salz und Wasser wird durch mehrfaches Ausrollen und Zusammenschlagen Ziehfett eingearbeitet. Während des Backens geht der Teig locker und blättrig auf. Durch die Hitze im Backrohr verdampft das im Teig vorhandene Wasser, dehnt sich dabei aus und hebt das Gebäck an. Die Fettschichten wirken wie eine Sperre, sie lassen den Dampf nicht durch und halten ihn in der Teigschicht, bis das Teiggerüst stabil gebacken ist. Das Aufgehen des Teiges wird dabei nur durch den im Teig entstehenden Wasserdampf hervorgerufen. Blätterteig wird meist ohne Zuckerzusatz hergestellt. Dadurch eignet er sich sowohl für süße als auch für herzhafte Gebäcke. Kulturhistoriker sind sich überwiegend darin einig, dass das Prinzip der Blätterteigherstellung aus dem östlichen Mittelmeerraum stammt und von Teilnehmern der Kreuzzüge in Mitteleuropa bekannt gemacht wurde.

Rezept für 4 Portionen

Blätterteig:

Für den Vorteig:

350 g glattes Mehl Type 480, gut gekühlt

200 g Wasser, kalt

4 g Zucker

8 g Salz

10 g Essig

10 g Rapsöl mit Buttergeschmack

Für den Butterziegel:

250 g pflanzliche Margarine

Weiters:

16 Stk. Grünspargel

ca. 250 g Mozzarella vegan

Für den Butterziegel die Margarine einmal durchschneiden. In Frischhaltefolie einschlagen und zu einem Rechteck formen, eine Stunde kühlen. Ingrid Huber

Für den Vorteig alle Zutaten in der Küchenmaschine zu einem festen Teig kneten. Ingrid Huber

Zu einer Kugel formen, kreuzweise einschneiden und zugedeckt 15 Minuten rasten lassen. Ingrid Huber

Den Vorteig vierlappig ausrollen, Butterziegel in die Mitte legen ... Ingrid Huber

... und die vier Teiglappen darüberschlagen. Ingrid Huber

Vorsichtig von der Mitte ausgehend zu einem Rechteck ausrollen, das Mehl mit einem Pinsel entfernen. Ingrid Huber

Dann folgt das Tourieren: Nach dem Ausrollen den Teig doppelt einschlagen = doppelte Tour: ausgerollten Teig zusammenschlagen, wieder überschüssiges Mehl entfernen, noch einmal zusammenschlagen, Mehl entfernen. Ingrid Huber

Teig in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde kühlen. Diesen Vorgang noch zweimal wiederholen, dann hat man 3 doppelte Touren. Den Teig im Kühlschrank rasten lassen. Ingrid Huber

In der Zwischenzeit den Spargel waschen, Enden abschneiden und den unteren Teil schälen. Ingrid Huber

Mozzarella in Streifen schneiden, ungefähr in der Breite der Spargelstangen. Ingrid Huber

Den Teig dünn zu einem Rechteck ausrollen. Auf die Größe von 48 x 36 cm zuschneiden, Teigabschnitte beiseitelegen. Das Rechteck in 8 Streifen zu je 6 cm Breite schneiden. Ingrid Huber

Mozzarella zwischen 2 Spargelstangen legen und ...

... mit einem Teigstreifen umwickeln. Die Stangerln auf ein Patisserieblech oder mit Backpapier belegtes Blech legen und mit Wasser bestreichen. Ingrid Huber

Aus den Teigabschnitten habe ich kleine Schnecken geformt und diese mit Wasser bestrichen, mit Salz und Kümmel bestreut und auf ein Backblech gelegt. Ingrid Huber

Die Stangerln und die Schnecken bei 190° Heißluft im Rohr backen, bis sie goldbraun sind (ca. 20 Minuten). Vorsicht, die Schnecken haben eine kürzere Backzeit! Ingrid Huber