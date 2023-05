Abbott

Der Rückruf von Babynahrung der Firma Abbott hat keine rechtlichen Konsequenzen. REUTERS/BING GUAN

New York - In einem landesweiten Rechtsstreit über zurückgerufene Babynahrung des US-Herstellers Abbot Laboratories hat ein US-Bundesgericht in Chicago Klagen von Eltern wegen "wirtschaftlicher Verluste" abgewiesen. Die Eltern seien im Zusammenhang mit Similac und anderen Säuglingsnahrungen nicht klageberechtigt, da sie nicht nachweisen konnten, welche Abbott-Produkte oder Chargen kontaminiert waren oder dass ihre Kinder Symptome aufwiesen, sagte Richter Matthew Kennelly am Montag.

"Kurz gesagt, die Kläger haben genau das bekommen, was sie angeblich wollten: sichere Säuglingsnahrung." Die Rechtsstreitigkeiten folgten auf die Schließung der Produktionsstätte in Sturgis im US-Bundesstaat Michigan durch Abbott im Februar 2022, nachdem Säuglinge mit einem Bakterium infiziert worden waren. Die Aufsichtsbehörde FDA sprach damals von erheblichen Hygienemängeln in dem Werk. Abbott hingegen erklärte, es gebe keine Belege für einen Zusammenhang zwischen seiner Babynahrung und den Erkrankungen. Die Schließung führte zu einer landesweiten Verknappung von Babynahrung. Das Werk wurde im Juli wiedereröffnet. (APA, red, 23.5.2023)