Die USA schließen mit Papua-Neuguinea einen Sicherheitspakt, Indiens Premier lässt sich dort feiern: Die Region gewinnt an Bedeutung – was Peking nicht gefällt

Anfang der Woche war in Port Moresby, Papua-Neuguinea, eigentlich alles angerichtet. Sogar ein staatlicher Feiertag war ausgerufen worden, um den historischen Moment zu ehren. Nur einer fehlte: der Ehrengast selbst. Joe Biden hätte als erster US-Präsident den Pazifikstaat besuchen sollen. Doch kurzfristig musste er von der Air Force One aus zum Hörer greifen und seinem Gastgeber, Premier James Marape, absagen. Zu Hause wartet immerhin ein massiver Schuldenstreit auf ihn.

An seiner statt schickte Biden aber Chefdiplomat Antony Blinken. Der traf im Pazifik auf Narendra Modi, Premierminister des mittlerweile bevölkerungsreichsten Landes der Welt: Indiens. Auch er war zu einer historischen Reise nach Papua-Neuguinea aufgebrochen. Er war 2014 schon einmal da. Davor hatte aber rund 30 Jahre kein indischer Staatschef das Land besucht.

US-Außenminister Blinken mit Sitiveni Rabuka, Premier von Fidschi (rechts), und Gastgeber James Marape. AFP/ANDREW KUTAN

Tags zuvor hatten sich wiederum Modi und Biden in Japan getroffen, gemeinsam mit dem dortigen Premier Fumio Kishida und dem australischen Amtskollegen Anthony Albanese. Am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima betonten die vier ihre Geschlossenheit in Sachen Indopazifik. Als Sicherheitsbündnis Quad wollen sie die Vision eines "freien, offenen, sicheren und wohlhabenden Indopazifik-Raums" vorantreiben.

Biden sagt ab

Das für Mittwoch diese Woche geplante Exklusivtreffen der Quad musste zwar wegen Bidens Verpflichtungen zu Hause ebenfalls abgesagt werden. Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die politische Kategorie Indopazifik immer mehr Zugkraft gewinnt. "Die Zukunft unserer Welt", so der US-Präsident in Hiroshima, würde "zu einem großen Teil im Indopazifik geschrieben werden."

Das sind große Worte für eine noch größere Region: Von Dschibuti über Indien durch die Straße von Malakka über den ganzen Pazifik bis hin zur US-Westküste schließt diese Arbeitskategorie so ziemlich alles abseits des Atlantiks und den Polen ein und ermutigt dazu, einen großen Teil der Erde als Ganzes zu sehen. Ja, das ist viel, gestehen Verfechter zu. Aber wenn man es nicht tun würde, würde man das große Ganze missen. Was bei Verwendung des Begriffs zwischen den Zeilen steht, ist auch klar: ein Gegengewicht zum erstarkenden China herzustellen.

Der Impuls dazu geht nicht – wie man glauben könnte – auf Washington zurück, sondern die Idee wurde von Japans ermordeten Premier Shinzō Abe geprägt. Im indischen Parlament sprach er schon 2007 von den "Zusammenflüssen der Ozeane". Indien übernahm die Idee mit offenen Armen, immer mehr Staaten folgten mit ihren eigenen Indopazifik-Strategien.

Indien im Zentrum

Wenn Barack Obama also noch vom "Asia Pacific" sprach, reden Biden und Co nur noch vom Indopazifik. Damit will man einerseits der Idee entgegenwirken, dass China im Zentrum der Region stehe. Andererseits soll auch ganz aktiv Indiens Schlüsselrolle betont werden. Indien kommt diese Initiative wiederum gelegen: Seit den tödlichen Grenzzusammenstößen in Ladakh 2020 wacht das Land mit einer neuen China-Realität auf: Die Beziehung, die man sich mit dem mächtigen Nachbarn im Norden erhofft hat, wird sich wohl nie manifestieren. Immer wieder ist nun aus Außenpolitikkreisen in Delhi zu hören: Der Fokus liegt auf China.

International poppen immer mehr Bündnisse oder auch nur informelle Verständigungen auf, die in der einen oder anderen Weise im Rahmen einer Indopazifik-Strategie China eindämmen sollen: Da ist das besagte Sicherheitsbündnis Quad, das Geheimdienstabkommen The Five Eyes, der U-Boot-Pakt Aukus, um nur die prominentesten zu nennen.

Indiens Premier Narendra Modi als beliebter Gast in Papua-Neuguinea. AFP / Roan Paul

Dass Peking das nicht goutiert, versteht sich von selbst. So hagelte es zuletzt nach dem G7-Gipfel vernichtende Urteile: Von Verleumdung und Verunglimpfung war da die Rede, man beschuldigt die USA, sich mit anderen zusammenzurotten und internationales Recht zu untergraben.

So sind die zwei großen Akteure, die sich den Indopazifik-Initiativen nicht anschließen, China und Russland. Spätestens seit der Ukraine-Invasion, aber auch inmitten wachsender China-Skepsis ist der Indopazifik somit auch in Europa angekommen. In Stockholm ging soeben das zweite EU-Indopazifik-Forum zu Ende, das mit fast 50 Gastländern das bisher größte Event der schwedischen EU-Präsidentschaft war.

Europas Uneinigkeit

Die Interessen Europas decken sich nicht immer mit indischen, doch der russische Angriff auf die Ukraine löste eine Neukalibrierung aus. Wachsender Austausch fügt sich zu einem indopazifischen Ganzen zusammen, in dem auch Europa eine Rolle spielt – inklusive Streitpunkten. So kündigte Australien vor rund eineinhalb Jahren einen milliardenschweren Deal mit Frankreich auf, um stattdessen Aukus beizutreten. Frankreichs Präsident Macron ließ sich im April medienwirksam in Peking hofieren, um auf dem Rückweg zu betonen, dass die "strategische Autonomie" wichtig und Taiwan kein europäisches Problem sei.

Die Indopazifiker widersprechen dem vehement. Und in der Praxis führt gerade Frankreich immer wieder wichtige Militärübungen im Indopazifik durch, zuletzt etwa im März im Südpazifik. In ebendieser Region, in Papua-Neuguinea, unterzeichneten am Montag schließlich Blinken und Marape einen Sicherheitspakt. Australien begrüßte den Schritt. (Anna Sawerthal, 24.5.2023)