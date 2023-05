Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation blockierten in Innsbruck die Kranebitter Alle. In Wien wurde der Burgring blockiert

Innsbruck – Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben Dienstagfrüh einmal mehr in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck sowie in Wien protestiert. In Innsbruck blockierten sie gegen 8 Uhr Früh laut eigenen Angaben mit einem "Sitzstreik" die Kranebitter Allee an der Kreuzung zum Fischerhäuslweg. Die Kranebitter Allee dient als wichtige Einfahrtsstraße in die Innsbrucker Innenstadt.

In Innsbruck wurden Autofahrer seitens der Exekutive ersucht, großräumig auszuweichen. Die Kranebitter Allee ist vom Kreisverkehr Technikerstraße bis zum Fischerhäuslweg nicht befahrbar, eine Umleitung erfolgt über den Stadtteil Hötting. Die Letzte Generation forderte erneut ein Tempolimit von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen. Auf einem Transparent fragten sie: "Und wenn die Regierung keinen Plan hat?".

In Wien wurde laut Polizei der Burgring mit einer Marschkundgebung blockiert. Laut ÖAMTC reichte der Stau vom Opernring bis zum Parkring in der Höhe vom Stubentor. Auch auf den Ausweichstrecken beim Schwarzenbergplatz und auf der sogenannten Zweierlinie – also der großen, stadtauswärts parallel zum Ring verlaufenden Verkehrsdurchzugsader – gab es Verzögerungen.

Die Aktivistinnen und Aktivisten in Wien wollten damit aufzeigen, wie viel öffentlichen Raum Autos in der Stadt einnehmen. "Ich gehe auf die Straße, um unseren Wohlstand zu verteidigen: Den vom Klimanotfall bedrohten Wohlstand, in einem Land mit Ernährungssicherheit, wenig Naturkatastrophen und ausreichend Trinkwasser zu leben. Eine Politik, die wirksame Maßnahmen wie die 93 Forderungen aus dem Klimarat verweigert, können wir uns einfach nicht mehr leisten. Friedlicher Widerstand ist das letzte Mittel", sagte ein Aktivist, Florian Supe, per Aussendung.

Kritik von Scholz

Unterdessen zeigte sich die deutsche Letzte Generation "fassungslos" über die Kritik von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz an ihren Klebe-Aktionen. Der SPD-Politiker hatte diese im Gespräch mit Schülern als "völlig bekloppt" bezeichnet. "Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft Sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass Sie Protest gegen Ihre zerstörerische Politik 'völlig bekloppt' finden?", erklärten sie.

Scholz hatte am Montag in einer Schule im brandenburgischen Kleinmachnow gesagt, er habe den Eindruck, dass die Aktionen nicht dazu beitrügen, dass irgendjemand seine Meinung ändere, sondern es ärgerten sich vor allem alle. (APA, red, 23.5.2023)

