Man steigt abends in den Nachtzug und wacht morgens im Zentrum von Paris, Rom, Amsterdam oder einer anderen europäischen Stadt auf, wo man bereits sein Frühstück genießen kann. Immer mehr Menschen nutzen diese Art zu reisen. Vor allem mit der Klimakrise überdenken viele Urlaubswillige ihre Reisemobilität und nehmen lieber den Zug. Dazu kommt, dass Verbindungen zunehmend ausgebaut werden und Zugreisen damit an Attraktivität gewinnen.

Mit dem Nachtzug durch Europa. Mögen Sie diese Art des Reisens? Foto: IMAGO/imagebroker

Durch Europa mit dem Zug

Aber schon vorher war Reisen mit dem Zug – gerade für junge Menschen – eine gute Option, um die Welt zu sehen. Mit dem Interrail-Ticket konnte man zudem recht günstig von einer europäischen Stadt zu anderen tingeln und sich die Kosten für die Übernachtung sparen, wurde doch häufig einfach im Zug am Sitzplatz geschlafen. Mit den Jahren, und wenn man womöglich noch mit Kindern reist, gönnt man sich dann vielleicht doch eher einen Liege- oder Schlafwagen, wobei man hier oft recht gut organisiert sein muss, um die raren Plätze auch zu ergattern. Vor allem zu beliebten Reisezeiten sind Tickets schnell weg. Manchmal stellt auch das Ticketsystem Reisewillige auf eine harte Probe, denn wirklich gut vernetzt sind die diversen Buchungsplattformen für Nachtzüge in Europa noch nicht. Und von Zeit zu Zeit klappt es auch mit den Waggons und den Reservierungen nicht einwandfrei, wie dieser Tweet zeigt:

Dennoch schätzen es viele Menschen, die mit dem Nachtzug verreisen, dass sie in keinem Stau mehr stehen, keine langen Autofahrten durchhalten müssen und zudem umweltfreundlich unterwegs sind und sich die Reise wie ein kleines Abenteuer anfühlt. Oft kommt man auch mit ganz vielen Geschichten und Anekdoten im Gepäck nach Hause. Sei es weil man nette Menschen kennengelernt hat, die ganze Nacht das Schnarchen aus dem Nachbarsabteil gehört hat oder einfach wider Erwarten eine recht erholsame Nacht gehabt und daher das Aussteigen verpasst hat – dann heißt es, das Beste aus diesem Missgeschick zu machen. Was haben Sie im Nachtzug schon so erlebt?

Reisen Sie gerne mit dem Nachtzug?

Welche Destinationen haben Sie schon mit dem Nachtzug bereist? Und welche Städte stehen noch auf Ihrem Plan? Wo sehen Sie die Vorteile beim Reisen mit dem Zug, und was sollte noch verbessert werden? In welche Stadt wünschen Sie sich eine Verbindung? Erzählen Sie von Ihren Nachtzug-Erlebnissen! (wohl, 25.5.2023)