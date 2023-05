Wer einen Pool sein Eigen nennt, hat nach der kalten Jahreszeit so einiges zu tun, damit dieser wieder in Betrieb genommen werden kann. Diverse Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind schließlich unvermeidlich, um gut und sicher in die Badesaison zu starten.

Haben Sie einen Pool, der Ihnen dieser Tage Arbeit macht? Getty Images/iStockphoto/Chiyacat

Was rund um den Pool alles getan gehört

Die To-do-Liste rund um den Pool ist für gewöhnlich lang: Er gehört von seiner Winterabdeckung befreit, und diese gehört mittels Besen oder Poolkescher gereinigt, bevor man sie trocknen und verstauen kann. Auch der Pool selbst muss von Blättern, Ästen und Schmutz befreit werden, wobei ein Poolrechen oder ein Poolstaubsauger gute Dienste leisten, bevor er wieder vollständig eingelassen werden kann. Die Poolausrüstung wie Pumpe, Filtersystem und – falls vorhanden – Poolheizungssystem gehört wieder angeschlossen, der Filter zudem gereinigt. Die Wasserqualität will überprüft und wenn nötig mittels Zugabe von Chemikalien reguliert werden. Wenn Pumpe und Filterbetrieb aktiv sind, muss man sie einige Stunden laufen lassen, um das Wasser gründlich zu zirkulieren und zu reinigen. Und auch der Bereich um den Pool gehört noch einmal unter die Lupe genommen, um eine sichere Nutzung des privaten Schwimmbeckens zu gewährleisten.

Jede Menge Arbeit also, bis das kühle Nass wieder genossen werden kann – und ist der Pool erst in Betrieb, kommt man natürlich auch um eine regelmäßige Wartung nicht herum.

Die Schattenseiten von Pools

Poolbesitzerinnen und Poolbesitzer sollten sich allerdings auch dessen bewusst sein, dass ihre privaten Freuden auch kritische Faktoren mit sich bringen. In Sachen Nachhaltigkeit ist das private Schwimmbecken alles andere als "grün" – Pools erfordern einen hohen Wasserverbrauch, was in Zeiten von großer Hitze und Wasserknappheit besonders problematisch werden kann. Auch der nicht unerhebliche Energieverbrauch von Pumpe, Filter und Co geht mit einer hohen Umweltbelastung einher. Problematisch können auch die Chemikalien sein, die zum Einsatz kommen, damit das Wasser im Pool nicht kippt – hierbei empfiehlt es sich, zumindest auf die richtige Entsorgung des Poolwassers zu achten, da Chlor und Co das ökologische Gleichgewicht stören und schädlich für Pflanzen und Tiere sein können. Und was die Poolreinigungsmittel betrifft, so sollte man bevorzugt zu umweltfreundlichen Varianten greifen.

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie Ihren Pool schon entsprechend für den Sommer vorbereitet – und wie viel Arbeit war das? Was lieben Sie am meisten an Ihrem Pool – und was nervt Sie? Machen Sie sich Gedanken über die negativen Auswirkungen, die Ihr Pool haben kann, und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen? Oder warum kommt für Sie ein Pool im Garten gar nicht infrage? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 26.5.2023)