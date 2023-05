Jobs und Funktionen in der Kommunikationsbranche kurz notiert

Hier liefert derStandard.at/Etat Jobwechsel in der Kommunikationsbranche im Überblick. Grob sortiert nach Kalenderwochen, in denen die Infos einlangten. Quellen: Presse- und eigene Infos, andere Branchendienste wie Horizont.at und medianet.at. Wenn Sie Infos für uns haben, bitte schicken Sie ein Mail an etat@derstandard.at.

Mai 2023

Jung von Matt/Donau-Geschäftsführer Fedja Burmeister verlässt die Agentur mit Ende August, berichtet horizont.at und zitiert dazu sein Posting auf Linkedin. Im Herbst starte für ihn das "spannendste Projekt meines Lebens", das er mit seiner Frau voll und ganz erleben wolle. "Ich möchte für meine Familie da sein und dafür wünsche ich mehr Freiheit und Flexibilität." Jung von Matt zu führen sei ein 24/7-Job, "wer mich kennt, weiß, dass ich Dinge ganz oder gar nicht mache", so Burmeister. Fedja Burmeister war ab 2020 in der Geschäftsführung von Jung von Matt/Donau.

Luzia Strohmayer-Nacif (43), bisher Leiterin der Bildagentur APA-PictureDesk, übernimmt mit Juni die Leitung des APA Visual Desk mit den Abteilungen Bilderdienst, Videodienst und PictureDesk. Sie verantwortet damit den Ausbau des Angebots, die Entwicklung neuer visueller Nachrichtenprodukte sowie die technologische Erweiterung von KI-gestützten Bildservices.

Norbert Adlassnigg, seit 2015 Marketingleiter der "Tiroler Tageszeitung", macht sich mit Jahresende selbstständig. Die TT-Marketingabteilung wird bei der Gelegenheit umstrukturiert, lässt die Moser Holding verlauten. TT-Club und Abomarketing würden in die Abteilung Vertrieb integriert. Für Eventmanagement, Kooperationen, Markenführung, Marktforschung werde ein Organisationskonzept erarbeitet.

Chris Fabi (38) ist schon seit 1. März beim Falter Verlag Teamlead Digital Media Sales. Fabi war mehrere Jahre in unterschiedlichen Agenturen in den Bereichen Sales und Marketing tätig. Zuletzt arbeitete er als Head of Kampagnenplanung und Sales bei der Agentur 1000things.

Xenia Daum wechselte mit 17. April in die Geschäftsführung der Kleinen Zeitung im gemeinsamen Mutterkonzern Styria. Marion Stelzer-Zöchbauer, die bisherige Prokuristin der Content-Marketing-Agentur COPE, steigt in die Geschäftsführung auf. Gemeinsam mit der bestehenden Geschäftsführerin Eva Maria Kubin wird Stelzer-Zöchbauer die Agentur leiten.

Das Justizministerium richtet an den Oberlandesgerichten, den Oberstaatsanwaltschaften sowie bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eigene Medienkompetenzstellen ein. Kommunikationsexpertinnen und -experten sollen dabei die bestehenden Sprecherinnen und Sprecher der Gerichte und Staatsanwaltschaften unterstützen – letztere bleiben aber Ansprechstelle für Medien. Bereits im April hat Michael Laczika seine Arbeit am Oberlandesgericht Wien aufgenommen, seit 2. Mai ist der Ex-"Profil-Journalist und ehemalige Strategie- und Kommunikationsberater Josef Barth für die WKStA tätig. Voraussichtlich im Herbst 2023 soll die Medienstelle der Oberstaatsanwaltschaft Wien zur Medienkompetenzstelle ausgebaut werden. Bereits ausgeschrieben wurden entsprechende Stellen an den Oberstaatsanwaltschaften Linz und Graz. Im kommenden Jahr sollen dann alle Oberlandesgerichte und Oberstaatsanwaltschaften eigene Medienkompetenzstellen haben.

Die Wiener Digital- und KI-Schmiede STRG hat mit Mai Mai ihr Management-Team erweitert. Nachdem Friedrich Dungl im vergangenen Oktober als Head of Business Development und Senior Consultant zur STRG kam, wurde er nun ins Management-Board des Unternehmens berufen. Neben den beiden Gründern Jürgen Schmidt (CEO) und Michael Dosser (COO) gehört auch Product-Owner Eugen Lindorfer dem Board an.

April 2023

Die ORF-Sendung "Südtirol heute" wird ab Mai von einem neuen Chefredakteur geleitet: Auf Vorschlag der Tiroler Landesdirektorin Esther Mitterstieler hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann den 38-jährigen Südtiroler David Runer mit der Führung der Redaktion in Bozen beauftragt. Vor einer Bildungskarenz war David Runer von 2019 bis Anfang 2022 Chefredakteur im Landesstudio in Tirol.

Christine Antlanger-Winter übernimmt die Geschäftsleitung von Google Schweiz am Standort Zürich. Die Österreicherin ist bereits seit Ende 2018 bei Google. Seitdem war sie als Country Director Google Austria. In ihrer neuen Funktion wird Antlanger-Winter das Geschäft in der Schweiz sowie der gemeinsamen Region (Schweiz / Österreich) vertreten.

Omnicom Media Group Austria und Schweiz neu unter einem Management: Susanne Koll, CEO der Omnicom Media Group Österreich, gibt nach 13 Jahren als Geschäftsführerin die Leitung der Agenturgruppe ab . Ihr Nachfolger wird Jens Brecht, aktueller CEO der Omnicom Media Group Schweiz. Koll soll innerhalb der Omnicom Gruppe eine neue regionale Rolle übernehmen, heißt es in einer Aussendung.

Jessica Peppel-Schulz übernimmt ab 1. Oktober 2023 die Geschäftsführung von Tamedia. Peppel-Schulz werde am 1. September ins Unternehmen eintreten und während eines Monats vom aktuellen CEO Andreas Schaffner eingeführt werden. Der Wechsel erfolge im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeplanung, nachdem Andreas Schaffner den Wunsch angemeldet hatte, die Geschäftsführung gegen Ende 2023 abzugeben.

Sebastian Späth verlässt den "Spiegel" und wird Deutschland-Chefredakteur von "Falstaff". Bei dem "Magazin für kulinarischen Lifestyle" soll er vor allem das "Falstaff"-Guide- und das Event-Angebot für Deutschland ausbauen, falstaff.com weiterentwickeln und neue publizistische Formate entwickeln.

Roman Vilgut verlässt nach 15 Jahren die "Kleine Zeitung". Er war zuletzt im Wirtschaftsressort tätig. Das Medium ist – wie berichtet – mit einem Sparkurs konfrontiert und muss Stellen in der Redaktion abbauen.

Chefredakteur Ben Weiser, die stellvertretende Chefredakteurin Anja Melzer und Benedikt Faast, Ressortleiter News, verlassen das Onlineportal "Zackzack.at", das gaben sie kürzlich auf Twitter bekannt. Wie berichtet, kämpft das von Peter Pilz gegründete Medium ums Überleben.

März 2023

Der Vorstand des Public Relations Verband Austria (PRVA) hat sich neuformiert: Christian Krpoun, CEO der Kommunikationsagentur currycom communications, bisheriger Vizepräsident und Geschäftsführer des Österreichischen PR-Gütezeichens (ÖPR), wurde zum neuen PRVA-Präsidenten gewählt. Er folgt damit auf die bisherige Präsidentin Karin Wiesinger, die zur Finanzreferentin des PRVA bestellt wurde. Als Vizepräsidentinnen werden Ingrid Gogl, Vice President Marketing und Communications bei Yunex Traffic (ehemals Siemens ITS), sowie Bettina Loidhold, Communications Managerin bei EY Österreich, für den Verband tätig sein.

Josef Gruber, der kürzlich seinen 65. Geburtstag gefeiert hat, übergibt die Chefredaktion der oberösterreichischen Wochenzeitung "Tips" an die bisherige Chefredakteur-Stellvertreterin Alexandra Mittermayr. Dem Medienhaus Wimmer bleibt Gruber als Chefredakteur der Kaufzeitung "Ischler Woche" erhalten. Auch wird er weiterhin als Präsident im Verband der Regionalmedien Österreichs (VRM) aktiv sein.

Nach dem Wechsel von Wolfgang Zwander zur SPÖ Niederösterreich wird Christian Uchann neuer Leiter der Abteilung Kommunikation und Medien in der Landesholding Burgenland GmbH. Damit verbunden ist auch die Chefredaktion des landeseigenen Magazins "Mein Burgenland". Uchann war seit dem Jahr 2000 Chefredakteur der RegionalMedien Burgenland mit den "Bezirksblättern". Der 62-Jährige übernimmt die neue Tätigkeit Mitte April, wie die Landesholding am Mittwoch mitteilte.



Die Chefredaktion der RegionalMedien Burgenland wiederum übernimmt interimistisch Franz Tscheinig, seit 2019 Uchanns Stellvertreter, teilten die RegionalMedien in einer Aussendung mit.

Maximilian Hafele übernimmt ab sofort die Bereichsleitung Werbemarkt "Krone" bei der Mediaprint. In dieser Position übernimmt der gebürtige Tiroler die Führung der "Krone"-Verkaufsteams übernehmen, um "Impulse in der Produktentwicklung" zu setzen setzen und die "Leistungsfähigkeit der 'Krone'-Verkaufsorganisation" zu steigern.

Der Österreichische Presserat hat drei neue Senatsmitglieder. Katharina Schell, stellvertretende Chefredakteurin der APA – Austria Presse Agentur, ist neues Mitglied im Senat 1, "Datum"-Herausgeber Sebastian Loudon im Senat 2 und "Oe24"-Innenpolitikchef Günther Schröder im Senat 3. Sie folgen den verstorbenen Senatsmitgliedern Ilse-Brandner-Radinger und Milan Frühbauer sowie Wener Schima nach, der sich in Pension begibt.

Eva Weissenberger, Head of Data & Media Center in der Wirtschaftskammer Österreich und frühere Chefredakteurin von "Kleine Zeitung" Kärnten und "News", ist nun Mitglied in jenem Fachbeirat, der RTR-Geschäftsführer Wolfgang Struber bei der Vergabe der Privatrundfunkförderung berät. Dora Varro ist aus dem Beirat wieder ausgeschieden. Weitere Mitglieder des Beirats sind die Rundfunkrechtler Michael Holoubek (WU Wien) und Michael Kogler (Verfassungsdienst/Bundeskanzleramt), die Kommunikationswissenschafterin Krisztina Braun-Rozgonyi und Philipp Graf (WKO, Sparte Information und Consulting).

Bernhard Frena ist neuer Chefredakteur des österreichischen Popkulturmagazins "The Gap" . Der Medienwissenschafter arbeitete schon als freier Redakteur für das Magazin über queere Communitys, popkulturelle Nischen und virtuelle Räume. Vorgänger Sandro Nicolussi hat sich von "The Gap" verabschiedet.

Ab 1. März begrüßt der "Kurier"-Kolumnist und Kabarettist Guido Tartarotti jeden Mittwoch von 12.00 bis 13.00 Uhr die Hörerinnen und Hörer aus dem Radio Wien Studio des ORF-Radios und debattiert mit ihnen. Die Sendung heißt "Radio Wien zum Mitreden". Laut Presseaussendung sollen dort "Themen diskutiert werden, die die Menschen im Alltag bewegen, erfreuen oder auch aufregen".

Februar 2023

Ramona Metzler (36) leitet den Bereich Media Sales im Falter Verlag. Sie war im Falter Verlag zuvor als Senior Account Managerin, Leiterin des Bereichs Digital Media Sales und zuletzt als Projektmanagerin für den FALTER.morgen tätig. Metzler folgt damit auf Sigrid Johler, die mit 1. Februar 2023 ihre Pension antritt. "

Luca Gatscher übernahm mit Februar die Leitung des Bereichs Lesermarkt & Marketing bei der "Presse". Er ist damit neben der Akquise und Bindung von Abonnentinnen und Abonnenten auch für den strategischen Ausbau des B2C-Geschäfts verantwortlich. Gatscher arbeitete schon 2015 bis 2018 im Styria-Konzern, zuletzt leitete er bei der Magazingruppe VGN Medien Holding die Bereiche Abo und Marketing. In das Portfolio von Sarah Weishäupl, Leitung digitales Produktmanagement bei der "Presse", wandert die Verantwortung für den Markenauftritt der "Presse".



Das Department Medien und Digitale Technologien der FH St. Pölten besetzt die Leitung des Studiengangs Medientechnik neu: FH-Dozentin Rosa von Suess übernimmt den Studiengang mit 1. Februar.

Marina Delcheva (36) wechselt von der "Wiener Zeitung" zu "Profil" und übernimmt dort mit 1. April 2023 die Ressortleitung Wirtschaft. Anna Thalhammer, ab 1. März neue Chefredakteurin von "Profil", kündigt wörtlich an, Delcheva werde "das Wirtschaftsressort leiten, ausbauen, auf den Kopf und neue Beine stellen". "Profil"-Geschäftsführer Richard Grasl betont das Ziel, die profil-Redaktion zu verjüngen und zu modernisieren.

Jänner 2023

Christian Ruff wird Geschäftsführer der Video Content Agentur und Kreativschmiede diego5, er löst damit Sandra Thier ab, die sich ab sofort in den Mutterschutz verabschiedet. Zuletzt hat Ruff als Creative Director der GroupM Austria unter anderem die Konzeption und Umsetzung maßstabsetzender Projekte wie das sCommerce-Format "dmLIVE" der Drogeriemarktkette dm oder das "IKEA Live Shopping Festival" mitverantwortet.

Karin Zeiler übernimmt mit 1. Februar 2023 als Chefredakteurin der RegionalMedien Niederösterreich die redaktionelle Leitung der insgesamt 29 Lokalausgaben der BezirksBlätter Niederösterreich sowie von MeinBezirk.at/NÖ. In dieser Funktion folgt sie auf Christian Trinkl, der das Unternehmen verlässt. Als neuer Stellvertreter konnte Bernhard Schabauer gewonnen werden.

ProSiebenSat.1Puls4 organisiert Sales-Bereich neu, CCO Michael Stix verstärkt sein Vertriebs-Team mit Michael Drexler, er ist für den Bereich "Growth & Streaming" zuständig. Drexler war bei der Verlagsgruppe News tätig und zeichnete zuletzt als CSO Digital für alle digitalen Umsätze verantwortlich.

Falstaff bekommt mit Philipp Magnus Froben (57) einen neuen Geschäftsführer in Deutschland, er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung bei Medienunternehmen wie Axel Springer, Gruner+Jahr oder Holtzbrinck sowie DuMont in seine neue Position mit. "Mit seiner langjährigen Expertise in Print- und Digitalmedien sowie Fernsehen ist Philipp Magnus Froben die richtige Besetzung, um die nächsten Wachstumsschritte erfolgreich zu leiten", sagt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Jörg Spreitzer ist seit Mitte Jänner Managing Director von Great Place to Work® Österreich. Er übernimmt die Geschäftsführung von Doris Palz, die sich nach neun Jahren aus dem Unternehmen zurückzieht. Spreitzer leitete Kommunikations-Agenturen wie J. Walter Thompson oder Ogilvy und war für das Business Development internationaler Technologiekonzerne verantwortlich. Zuletzt konzentrierte er sich auf die Entwicklung von Technologie-Start-ups.