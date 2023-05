Im Gastblog präsentiert ÖQV-Obmann und Quizkultur-Co-Gründer Stefan Pletzer zehn Fragen aus einem Online-Quiz.

Als Österreich im März 2020 in den ersten Lockdown trat und in den Pubs keine Quiz-Events mehr stattfinden konnten, rief der Österreichische Quiz-Verband für seine Mitglieder ein Online-Quiz ins Leben. Heute nehmen an diesem Turnier unter dem Namen "Blitz" zehnmal im Monat circa 200 Spielerinnen und Spieler an 15-Fragen-Sets in einem Ligamodus mit Auf- und Abstieg teil. Die zehn Fragen dieses Sets stammen aus den bisherigen Ausgaben von Mai 2023.

In den Fragen geht es unter anderem um eine österreichische Moderatorin, eine Oper und medizinische Fachbegriffe. Im Vorteil ist, wer sich mit der deutschen Innenpolitik auskennt!

Testen Sie Ihr Wissen!

Ihr Ergebnis?

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Bei welcher Frage mussten Sie raten? Was fiel Ihnen leicht? Diskutieren Sie im Forum! (Stefan Pletzer, 24.5.2023)