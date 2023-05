Von hier funkt Vida on air: Kraftwerk Simmering. Wien Energie

Wien – Die Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria) erteilt dem Verein "Vidaflex Vereinigung der Ein-Personen-Unternehmen Österreich" eine Zulassung zur Veranstaltung eines UKW-Hörfunkprogramms auf der Frequenz 99,1 MHz in Wien. An einer entsprechenden Ausschreibung der Behörde für das Versorgungsgebiet "Wien 11 (Kraftwerk Simmering) 99,1 MHz" mit einer technischen Reichweite von rund 1,3 Millionen Menschen beteiligten sich im Frühjahr 2022 sechs Bewerberinnen und Bewerber, von denen sich der Verein Vidaflex mit seinem Konzept bei der Komm Austria durchsetzte, teilte die Komm Austria in einer Aussendung mit.

Das beantragte Programm mit dem Arbeitstitel Vida on air richte sich im Kern an Ein-Personen-Unternehmen und unselbstständig Beschäftigte mit Migrationshintergrund in Wien. Im weiteren Kreis sollen mit dem Musik- und Informationsangebot aber alle Menschen angesprochen werden, deren Wurzeln insbesondere in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und der Türkei liegen.

"Beschäftigte mit Migrationshintergrund, die vielfach im Schichtdienst in der Gastronomie, der Hotellerie, im Transport- und im Dienstleistungssektor sowie in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Gebäudemanagement und persönliche Dienstleistungen tätig sind, stehen im Fokus des zukünftigen Programms", sagt Michael Ogris, Vorsitzender der Komm Austria, "die formal erforderlichen fachlichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen erfüllen alle sechs Bewerber:innen um die Lizenz. Entscheidend ist dann, welches inhaltliche Konzept den größeren Beitrag zur Medien- und Meinungsvielfalt im Sendegebiet verspricht. Unter diesem wesentlichen Aspekt wird aus unserer Sicht unter allen Bewerbungen das geplante Programm 'Vida on air' das bestehende Radioangebot auf dem hochkompetitiven Wiener Radiomarkt am besten ergänzen", sagt Ogris zum Auswahlverfahren. (red, 23.5.2023)