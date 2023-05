Der türkische Drohnenangriff ereignete sich am Dienstagmorgen (Symbolbild). REUTERS/Emilie Madi

Bagdad – Bei einem türkischen Drohnenangriff im Nordirak sind kurdischen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe am Dienstagmorgen das Hauptquartier einer aus hauptsächlich Jesiden bestehenden Miliz in der Sinjar-Region getroffen, teilte die Antiterror-Einheit der kurdischen Autonomieregion im Irak am Dienstag mit. Die Miliz ist mit der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbundenen.

Ankara geht in der Südosttürkei und im Nordirak regelmäßig gegen die PKK vor, die ihrerseits häufig Anschläge verübt. Die PKK gilt auch in den USA und Europa als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier liegt in den schwer zugänglichen Kandil-Bergen im Nordirak. Die Jesiden sind eine religiöse Minderheit, die in den Kurdengebieten im Nordirak lebt. (APA, 23.5.2023)