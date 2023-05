Wer das schlechteste Stück Software entwickelt, gewinnt die Bad UI Battles. Getty Images/iStockphoto/Tetiana Soares

Schlechte User-Interfaces können über den Erfolg oder den Untergang von Apps und anderer Software entscheiden. Deshalb gibt es eigene Spezialistinnen und Spezialisten, die sich nur mit dem Design von Eingabemenüs, Buttons und den Prozessen dahinter beschäftigen.

Dennoch sind kryptische Symbole, fehlende Mouse-over-Texte, zu kleine Schaltflächen, überlaufender Text oder leere Drop-down-Menüs auch heutzutage noch ständige, wenn auch unerwünschte Begleiter in der digitalen Welt.

Doch was, wenn man den Wahnsinn auf die Spitze treibt? Wie schlecht und benutzerfeindlich kann man ein Eingabefeld eigentlich gestalten? Dieser Frage geht die Reddit-Community im Subreddit r/badUIbattles nach. Die Ergebnisse rauben den letzten Nerv und sorgen für Frust. Aber sie sind immer unterhaltsam.

Sicherheitsfeature: Statt Tasteneingaben muss ein Cursor über das Keyboard gerollt werden.

Strenge Regeln für schlechte UIs

Die Spielregeln sind übrigens streng, schließlich will man der Community das schlechtestmögliche Ergebnis bieten. So ist es streng verboten, "gute" Beispiele von Nutzerinterfaces zu posten. Ziel ist es, möglichst nervtötende UIs zu posten, aber sie müssen funktionieren. Einfach zu verhindern, dass ein Fenster geschlossen wird, reicht nicht aus. Die gestellte Aufgabe – also etwa seinen Geburtstag einzugeben – muss erfüllbar sein, egal wie schwierig das auch sein mag. An Sonntagen gibt es eine kleine Ausnahmen: Hier dürfen schlechte UIs gepostet werden, die den Userinnen und Usern in der freien Wildbahn begegnet sind.

Dieses Formular kann man nur ausfüllen, wenn die richtigen Buchstaben am Cursor kleben bleiben.

Dieser Mauscursor steuert sich wie im Games-Urahn "Asteroids".

Das gute alte Wählscheibentelefon eignet sich hervorragend für ein schlechtes UI.

Nur wer beim Hütchenspiel gewinnt, darf seinen Account löschen.

Das kann doch nicht so schwer sein: der QR-Code zum Selberbasteln.

Es gibt wohl einen Grund, warum sich Ventilatoren als Eingabegeräte nicht durchgesetzt haben.

Eine Runde Telefonnummern-Flipper gefällig?

Samstags dürfen auch Menschen ohne Coding-Skills mitspielen und ihre Vorschläge für schlechtes Interface in Form von Bildern posten. (red, 24.5.2023)