Köln - Nach dem Erfolg von Anna Ermakova in der Tanzshow "Let's Dance" hat RTL zum jetzigen Zeitpunkt "keine konkreten Pläne" mit ihr für eine Show oder ein anderes Engagement. Das sagte ein RTL-Sprecher in Köln auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Schnitt 4,34 Millionen Menschen hatten bei RTL am Freitagabend verfolgt, wie das 23 Jahre alte britische Model nach einer überzeugenden Performance zum "Dancing Star 2023" wurde.

Anna Ermakova (l) und ihr Profi-Tanzpartner Valentin Lusin jubeln neben Moderatorin Victoria Swarovski. Foto: APA/dpa/Henning Kaiser

Ermakova erhielt mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin nicht nur die meisten Zuschauerstimmen. Die 23-Jährige knackte zugleich einen Rekord bei den Jury-Noten: Die Tochter von Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova übertraf im Finale die Serie der zehn Bestbewertungen, die Ella Endlich vor Jahren hier erreicht hatte. Ermakova hatte für die beliebte Tanzshow eigens Deutsch gelernt. (APA, 23.5.2023)