Es fiept, poltert und rumpelt. Auf schrille Töne folgen Sounds wie aus dem Synthesizer einer Industrial-Band oder Klänge, die an das Klopfen einer Dampfmaschine erinnern. Wer schon einmal in einem Magnetresonanztomografen (MRT) gelegen ist, kennt die beklemmende Geräuschkulisse, die Mark und Bein durchdringt, während der Körper beziehungsweise ein Teil davon ganz real durchgescannt wird.

Die Versuchsperson müssen möglichst regungslos in der MRT-Röhre verharren. Heribert Corn

Das Brummen und Dröhnen entsteht, wenn Spulen, die sehr starke Magnetfelder erzeugen, schnell ein- und ausgeschaltet werden. Dieses Magnetfeld ist der Grund dafür, dass keinerlei Metallgegenstände am oder im Körper getragen werden dürfen. Und es ist nötig, um – wie im Fall eines Gehirnscans – Durchblutungsänderungen von Hirnarealen sichtbar zu machen, die wiederum auf neuronale Aktivitäten schließen lassen. Genau das ist auch das Ziel von Isabella Wagner und ihrer Forschungsgruppe vom Institut für Psychologie der Kognition, Emotion und Methoden an der Universität Wien.

Gitterzellen aufspüren

"Wir messen die Aktivität in dem gelb umrandeten Bereich", sagt Wagner und zeigt auf den Monitor vor ihr, auf dem das Gehirn der Versuchsperson abgebildet ist, die gerade in der MRT-Röhre liegt. Etwas weiter unten in der Mitte des Gehirnquerschnitts ist der Hippocampus als kleine Kerbe in der grau-schwarzen Struktur erkennbar. Die zweite Region im Fokus der Forscherin ist der sogenannte entorhinale Kortex. Das Areal, das sich im mittleren Schläfenlappen befindet, ist jedoch so klein, dass es auf dem Echtzeitscan nicht gut sichtbar ist.

Der entorhinale Kortex ist deshalb so interessant, weil sich hier die sogenannten Gitterzellen konzentrieren. Dieser erst 2005 entdeckte Zelltypus verarbeitet Informationen über die Orientierung im Raum, indem die Neuronen entlang eines gitterförmigen Rasters feuern. Bei der Bewegung im Raum werden je nach Richtung die Zellen aktiviert. So entsteht eine Art Landkarte im Gehirn, durch die sich die genaue Position im Raum bestimmen lässt – quasi ein hirneigenes GPS.

Während die Probandin in der Röhre Aufgaben löst, werden schnelle Scans angefertigt. Heribert Corn

Durch ein Fenster hinter dem Bildschirm kann Isabella Wagner den Raum mit der MRT-Röhre überwachen, außerdem ist sie per Fernsprechanlage mit der Versuchsperson verbunden. Sollte es ein Problem geben, kann die Frau, die gerade rücklings im MRT liegt, jederzeit einen Notfallknopf drücken.

Nach den ersten Scans wird das Gerät optimal eingestellt und die Gehirnstruktur so hochauflösend aufgezeichnet, dass man per Scrollen in jeden Winkel des Gehirns eindringen kann. Dann folgen funktionelle Scans, bei denen in schnellen Durchgängen die Aktivität gemessen wird. "Währenddessen bekommen die Versuchspersonen Aufgaben, die mit Navigation im Raum und Gedächtnis zu tun haben", sagt Wagner.

Navigieren in der virtuellen Wüste

Auf einem Computerbildschirm kann die Neuropsychologin verfolgen, was die Probandin in der Röhre sieht. Hinter dem MRT ist ebenfalls ein Monitor aufgestellt. Ein Spiegel, der über dem Kopf der Versuchsperson platziert ist, ermöglicht, dass sie den Bildschirm sieht, ohne sich bewegen zu müssen. In der Hand hält sie eine einfache Steuerung mit vier verschiedenfarbigen Knöpfen.

Nach einer kurzen Anleitung, in der die Übungen erklärt werden, taucht auf dem Bildschirm eine Wüstenszenerie auf. Zwischen Kakteen, einem Schrottauto und einem Schuppen ist ein roter Kreis zu sehen. Eine Figur bewegt sich innerhalb des Kreises in alle möglichen Richtungen. Die Probandin soll sich die Wege merken und anschließend selbst die Figur mit den Knöpfen so bewegen, dass sie die zuvor gesehenen Bewegungsabläufe imitiert.

Ein Wüstenszenario dient als virtuelle Testumgebung. Heribert Corn

"Das ist eine sehr laute Sequenz", sagt Wagner. Bis zu eineinhalb Stunden – mit kurzen Unterbrechungen – können die Messungen insgesamt dauern. Umso wichtiger sind Ohrstöpsel und eine gut ausgepolsterte Liege, auf der die Testpersonen möglichst bewegungslos verharren können. An der aktuellen Studie nehmen rund 50 Menschen teil.

Die Probandin muss die Aufgabe immer wieder wiederholen, damit möglichst valide Ergebnisse erzielt werden. Was sich dabei im Gehirn abspielt, lässt sich anhand der Bilder auf dem Monitor nicht wirklich erkennen. Die charakteristische Einfärbung der aktiven Areale erfolgt erst bei der Datenauswertung.

Zusammenhänge erforschen

"Wir messen die Gehirnsignale über einen längeren Zeitraum hinweg, um mehr über das Verhalten der Gitterzellen und ihre Bedeutung herauszufinden", sagt Wagner. In einer kürzlich im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlichten Studie konnten Forschende rund um Isabella Wagner und Claus Lamm zeigen, dass die Gehirnaktivität, die während des Beobachtens anderer aufgezeichnet wurde, mit der bereits bekannten Aktivität von Gitterzellen bei der eigenen Bewegung im Raum vergleichbar war.

Eine andere Navigationsübung, bei der ebenfalls zusätzlich das Gedächtnis gefordert ist, besteht darin, sich zu merken, wo sich verschiedene Gegenstände in einem Raum befinden, und sich dann dorthin zu bewegen. Das Forschungsteam will sich nun darauf konzentrieren, die Zusammenhänge von Gitterzellen und neurodegenerativen Krankheiten besser zu erforschen. "

"Stress ist besonders toxisch für jene Hirnregionen, in denen sich die Gitterzellen befinden", sagt Isabella Wagner, Kognitionsforscherin an der Uni Wien. Heribert Corn

Studien haben gezeigt, dass die Funktion von Gitterzellen mit dem Alter und bei Demenz abnimmt. Das führt dazu, dass sich Personen nicht mehr zurechtfinden und die Orientierung beeinträchtigt ist", sagt Wagner. Selbst bei jüngeren Menschen, die gesund sind, aber eine genetische Disposition für Alzheimer haben – was bei etwa 15 Prozent der Bevölkerung der Fall ist –, sind bereits Abweichungen in den Mustern der Gitterzellen sichtbar.

Demenz vorbeugen

Die weitere Forschung der Gruppe soll die Frage klären, ob die Gitterzellen auch am Erkennen von Personen beteiligt sind – Probleme dabei sind eine häufige Begleiterscheinung bei fortgeschrittener Demenzerkrankung. Derzeit wird in einer weiteren Studie untersucht, inwieweit Stress die Gitterzellen beeinträchtigt. Dazu wurden die Probandinnen und Probanden mit schwierigen Mathematikaufgaben, die sie in sehr kurzer Zeit lösen sollten, gestresst. Die eigentlichen Navigationsübungen mussten vor und nach der Stresssituation absolviert werden – alles selbstverständlich in der MRT-Röhre.

"Stress ist besonders toxisch für jene Hirnregionen, in denen sich die Gitterzellen befinden", fasst Isabella Wagner zusammen. "Im Alter kann das dann zusammen mit der generellen Neurodegeneration zu einem Teufelskreis führen."

Langfristiges Ziel von Wagners Grundlagenforschung ist es daher herauszufinden, ob sich die Veränderung der Gitterzellen als Biomarker eignen könnte, um Verschlechterungen der Orientierung und der Gedächtnisleistung voraussehen und präventiv behandeln zu können.

Dazu müssen allerdings zunächst genug ältere Personen in Studien einbezogen werden und – sofern sie keine metallischen Implantate haben – bereit sein, sich in die Röhre zu legen, ohrenbetäubende Geräusche inklusive. (Karin Krichmayr, 27.5.2023)