Aussichtsplattformen und Dachterrassen gehören in fast jeder Stadt zu den beliebtesten Touristenattraktionen. Der Blick in die Ferne verschafft Reisenden einen Überblick über die Ausmaße der besuchten Stadt und einen unvergleichbaren Eindruck von der umliegenden Landschaft. Wer nicht gerade unter Höhenangst leidet, den fasziniert außerdem die einzigartige Vogelperspektive.

In fast jeder größeren Stadt der Welt finden sich daher inzwischen Wolkenkratzer, Hotels, Fernsehtürme und historische Monumente, die Besucherinnen und Besuchern einen Panoramablick erlauben. Die Tourismusbranche hat die Lust der Reisenden am Ausblick erkannt und lässt sich den Zugang zu den obersten Stockwerken in vielen Fällen auch gut bezahlen. Nicht so die Aussichtsplattformen an der Spitze dieser Rangliste: Sie bieten die beste und schönste Aussicht für wenig Geld.

Carlton Centre, Johannesburg, Südafrika

Die geschlossene Aussichtsplattform in der obersten Etage des 223 Meter und 50 Stockwerke hohen Wolkenkratzers Carlton Centre erlaubt Touristinnen und Touristen einen spannenden Panoramablick auf Johannesburg. Mit einem Eintrittspreis von umgerechnet nur 1,56 Euro schlägt die Aussichtsplattform mit Blick bis nach Soweto alle anderen Aussichtsplattformen in der Kategorie Preis pro Meter (0,007 Euro pro Meter).

Istanbul Sapphire, Istanbul, Türkei

Die Aussichtsplattform des Sapphire bietet den wohl besten Blick über die türkische Metropole am Bosporus. Mit einem Ticketpreis von etwa 2,50 Euro belastet der Besuch des 261 Meter hohen Wolkenkratzers die Urlaubskasse kaum. Der im europäischen Teil der Stadt gelegene Wolkenkratzer Sapphire of Istanbul wurde 2011 eröffnet und ist die einzige Aussichtsplattform, die einen Blick über zwei Kontinente bietet.

Torre Panorâmica, Curitiba, Brasilien

Viele Fernsehtürme dürfen auch von Besucherinnen und Besuchern bestiegen werden, um den Rundblick zu genießen. Der günstigste Fernsehturm ist der Torre Panorâmica in der brasilianischen Stadt Curitiba. Der 110 Meter hohe Panoramaturm, wie der Name übersetzt heißt, bietet einen 360-Grad-Blick über die Landschaft des Bundesstaats Paraná. Der Aufstieg mit dem Fahrstuhl kostet etwa einen Euro pro Person.

Fernsehturm Riga, Riga, Lettland

Preis-Leistungs-Sieger unter den europäischen Fernsehtürmen ist der 368 Meter hohe Fernsehturm von Riga in Lettland. Etwa 3,70 Euro kostet der Eintritt und Aufstieg zum höchsten freistehenden Bauwerk in der EU. Der Berliner Fernsehturm ist zum Vergleich nur wenige Zentimeter kleiner als der Fernsehturm in der lettischen Hauptstadt. Ein Ticket für sein Berliner Pendant kostet allerdings 27,50 Euro und damit siebenmal mehr als der Eintritt in Riga. Von der Aussichtsplattform auf 137 Metern haben Besucherinnen und Besucher einen einzigartigen Blick auf die Ostsee. Getty Images/imantsu

Cairo Tower, Kairo, Ägypten

Ein Besuch des Cairo Tower erlaubt Besucherinnen und Besuchern einen Panoramablick über die Stadt und das imposante Nildelta. Und das für vergleichsweise kleines Geld: Etwa zwei Euro kostet der Zutritt. Anders als bei den meisten Fernsehtürmen handelt es sich beim Cairo Tower um einen Turm in Massivbauweise, der außerdem durch seine "blumige" Optik besticht, die an Lotusblumen erinnern soll. Der Turm fällt also sofort ins Auge. Umso schöner, dass man auch für kleines Geld hinauffahren kann. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Sechs der zehn besten Aussichtsplattformen, bei denen Touristen das meiste für ihr Geld bekommen, befinden sich in Europa. Neben dem Sapphire in Istanbul und dem Fernsehturm von Riga überzeugen auch noch der Fernsehturm Avala im serbischen Belgrad (Eintritt: 2,60 Euro für 200 Meter), die St.-Bartholomäus-Kathedrale in Pilsen in Tschechien (1,46 Euro für 103 Meter), der Torre de Collserola in Barcelona (5,60 Euro für 288 Meter) und der Kulturpalast in Warschau (5,30 Euro für 237 Meter) mit faszinierenden Panoramen für kleines Geld. (red, 24.5.2023)