"ZiB", Helmut Berger und Axel Corti in der Fehlerkolumne "Vermurkst"; Harald Schmidt sieht Donald Trump "sehr, sehr gerne"; moralischer Zwiespalt im neuen Wiener "Tatort"; Ausgaben für Digitalwerbung 2022 um 22 Prozent gestiegen

Hier kommen die Mediennews von heute:

Bis 25. Mai können Stellungnahmen zum geplanten ORF-Gesetz abgegeben werden. Credits: imago images/SEPA.Media

Neues ORF-Gesetz: Maßnahmen gegen Politeinfluss im ORF vermisst - Politnähe sorgte für Schlagzeilen und Rücktritte - An der sehr staatsnahen Besetzung der ORF-Gremien ändert der Gesetzesentwurf nichts

Errata: Was haben "ZiB", Helmut Berger und Axel Corti gemeinsam? Wir haben uns geirrt - Vertauschte Redezeit, getrübte Erinnerungen, ein Film zu wenig und ein fehlender Buchstabe

Neuer Austro-"Tatort": Moralischer Zwiespalt im Clanmilieu - Regisseur Dominik Hartl lädt zur Erkundung der georgischen Mafia und stellt das Ermittlerduo vor schwierige Fragen - Am 29. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 und in der ARD

Harald Schmidt: "Ich sehe Trump sehr, sehr gerne" - Entertainer: "Medien kämpfen gegen den Untergang" – Kommt nur mit Late Night zurück, wenn in Österreich wieder die Monarchie eingeführt wird

Werbemarkt: Heimische Ausgaben für Digitalwerbung 2022 um 22 Prozent gestiegen - In Österreich wurden 2022 fast 2,4 Milliarden Euro für Digitalwerbung ausgegeben, der größte Teil davon ging an internationale Plattformen wie Google, Facebook oder Amazon

Ausschreibung: Komm Austria erteilt multiethnischem Inforadio UKW-Zulassung in Wien - Radioangebot für Kleinstunternehmer und unselbstständig Beschäftigte mit Migrationshintergrund

RTL: "Keine konkreten Pläne" für eine Sendung mit Anna Ermakova - Im Schnitt 4,34 Millionen Menschen hatten bei RTL am Freitagabend verfolgt

