Die Wissenschafterin Garima Mohan hält die Rolle Indiens in der Weltpolitik für unterschätzt. Das Land sei ebenso wenig wie Europa bereit, einem Schulterschluss zwischen China und Russland tatenlos zuzusehen, erklärt sie im Interview mit dem STANDARD.

STANDARD: Viele Länder haben mittlerweile ihre "Indopazifik"-Strategien. Wo gibt es Unterschiede?

Mohan: Die USA unterstreichen den Wettbewerb mit China viel mehr als andere in der Region. Aber auch die anderen erkennen an, dass China der Hauptgrund ist, warum wir alle zusammenarbeiten müssen. Die Idee ist also, dass auch Mittelmächte wie Indien, Japan und Australien Einfluss haben. Es geht also nicht nur um die Rolle Chinas. Wir wollen ein multipolares Asien. Gemeinsam können wir das Entstehen eines unipolaren Asiens verhindern. In Europa wird der US-China-Wettbewerb oft als bloß schlecht dargestellt. Aber diese Länder möchten, dass sich die USA im Indopazifik stärker engagieren, weil dies dazu beiträgt, das Machtgleichgewicht von China weg zu verschieben.

STANDARD: Wie wirkt sich der Ukrainekrieg auf den Indopazifik aus?

Mohan: Der Krieg hat gezeigt, dass der Indopazifik und Europa eng verbunden sind. Jeder in Europa ist besorgt über die Rolle, die China in der Ukraine spielt. Auch im Indopazifik hat sich die Dynamik so verändert, dass Russland stark geschwächt und vom Rest der Welt isoliert wird. Russland hat nur noch einen einzigen Freund in der Region, nämlich China. Außerdem hat der Konflikt für viele Länder, die bereits mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen hatten, eine Reihe von Herausforderungen gebracht, etwa hohe Treibstoffpreise und Lebensmittelknappheit. Und wenn die USA stärker in Europa engagiert sind, stellt sich die Frage nach falschen Annahmen im Falle eines Taiwan-Konflikts.

Garima Mohan (36) ist Senior Fellow des Indopazifik-Programms des German Marshall Fund. Sie lebt und arbeitet derzeit in Berlin. German Marshall Fund

STANDARD: Die Kategorie „Indopazifik" stellt Indien in den Mittelpunkt. Wie fühlt sich der sonst eher stille internationale Akteur dabei?

Mohan: Indien hat schon immer ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Welt gehabt – etwa warum neue unabhängige Länder einen dritten Weg, einen blockfreien Weg brauchen. Von der Blockfreiheit ist Indien schon sehr früh zu einer Multi-Alignment-Politik übergegangen.

Als Indien den BRICS und der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit beitrat, gab es noch die Idee, einen dritten Weg zu suchen. Das hat sich geändert. Der Traum von einer alternativen Weltordnung aus aufstrebenden Mächten hat sich mit den Rissen in den Beziehungen zwischen China und Indien wirklich verändert. Und seitdem arbeitet Indien mehr und mehr mit den Quad-Ländern - den USA, Australien und Japan - zusammen, mehr mit Südostasien, mehr mit Europa und mehr mit dem Nahen Osten. China ist der folgenschwerste Faktor, der Indien antreibt. Indien ergreift die Rolle daher sehr gerne und war schon lange dazu bereit.

Der indische Premier Narendra Modi wird mehr zu einem globalen Player. VIA REUTERS

STANDARD: Wie eng kann die indische Beziehung zum Westen werden?

Mohan: Bezüglich der Ukraine fanden zwischen den Quad-Ländern zahlreiche Konsultationen statt. Die USA waren nicht überrascht, dass die Reaktion Indiens zur Ukraine eher zurückhaltend war. Japan war eher überrascht, aber auch dort hat man sich damit abgefunden und verstanden, warum. Für Europa ist die Ukraine dringlicher: Russland ist die größte Herausforderung, im Gegensatz zu den USA, wo das China ist. Daher gibt es mehr Übereinstimmung zwischen den USA und Indien. Die Konvergenz mit Europa wird begrenzt sein.

STANDARD: Inwiefern?

Mohan: Anfangs waren die europäischen Hauptstädte verärgert, dass Indien nicht öffentlich Stellung zu Russland bezogen hat. Aber Indien teilte offen mit, warum die strukturellen Abhängigkeiten – vor allem die militärischen – Indien sehr vorsichtig machten. Russland könnte den Spielverderber zwischen Indien und China spielen. Langfristig besteht das Ziel der indischen Außenpolitik darin, das Gleichgewicht der Kräfte im Indopazifik zu erhalten. Das wird stark beeinträchtigt, wenn Moskau den Juniorpartner für China spielt. Daher stehen die Ziele der indischen Außenpolitik im Widerspruch zu den kurzfristigen Zielen Europas, Russland zu isolieren.

STANDARD: Wo liegen die gemeinsamen Interessen?

Mohan: Weder Europa noch Indien wollen eine stärkere Annäherung zwischen Russland und China. Und weder Europa noch Indien wollen ein unkontrolliertes, aggressives China, nicht im Indopazifik und nicht in Europa. Europa hat auch erkannt, dass seine Abhängigkeit von China ein Problem darstellt und dass es sich nach anderen Partnern umsehen muss. In ähnlicher Weise hat Indien erkannt, dass seine Zukunft in einer starken Partnerschaft mit dem Westen liegt. (Anna Sawerthal, 24.5.2023)