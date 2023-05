Wie jeden Monat blicken wir auch im Mai auf einige Indie-Highlights zurück, die man als Games-affiner Joypad- oder Mausakrobat nicht ganz übersehen sollte. Egal ob Plattformer, Action-Titel oder Rundenstrategie: Das Angebot ist reichlich und hochwertig in diesen ersten sonnigen Tagen des Jahres.

The Mageseeker: A League of Legends Story

The Mageseeker: A League of Legends Story | Official Gameplay Trailer

Pre-order The Mageseeker: A League of Legends Story™ now and receive The Lost Silverwing pre-order bonus! From Digital Sun, creators of Moonlighter, comes The Mageseeker: A League of Legends Story™. In this indie 2D pixel action RPG set in the League of Legen Riot Forge

Genre: Action-adventure

System: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic, GOG)

Hersteller: Riot Games

Preis: ca. 30 Euro

Forderndes Gameplay, spannend erzählte Geschichte und ein schicker Pixel-Look: "The Mageseeker" macht eigentlich alles richtig, was ein (Indie-)Game richtig machen kann. Das Beste daran, der Nebensatz im Titel, "A League of Legends Story", erfreut Kenner der Materie, Unwissende benötigen allerdings keinerlei Vorwissen, um der Handlung folgen und dabei Spaß haben zu können. Das fußt vor allem darauf, dass die Handlung schnell in die Geschichte rund um Magiesuchende zieht. Diese Magiesuchenden unterdrücken jene, die Magie anwenden. Diesen Missstand will Sylas ändern, ein aus der Gefangenschaft geflohener Magier, der anderen deren Kräfte rauben kann.

Mit den gesprengten Ketten schlägt man auf Gegner ein oder katapultiert sich schnell zu ihnen. Dank Magiediebstahls verschießt man kurzzeitig Eis- oder Feuerflammen, kann aber auch permanent über magische Fähigkeiten verfügen. Diese schnell erlernbare, aber dennoch fordernde Action wird von zahlreichen Zwischensequenzen in Spielegrafik unterbrochen, die teilweise mit deutscher und englischer Sprachausgabe unterlegt sind. Wer sich für das Genre interessiert und ein poliertes Spielerlebnis feiern kann, der ist bei "The Mageseeker" richtig, auch wenn es schon im April erschienen ist.

Convergence: A League of Legends Story

Sowohl Kämpfe als auch die Sprungpassagen erfordern viel Geschick. Riot Games

Genre: Action-Plattformer

System: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic, GOG)

Hersteller: Riot Games

Preis: ca. 30 Euro

Mit "Convergence" erschien nur vier Wochen nach "The Mageseeker" gleich das nächste Game im "League of Legends"-Universum. In diesem 2D-Plattformer muss man in guter alter Metroidvania-Manier eine Welt erkunden und durch den Einsatz von Spezialfertigkeiten immer mehr Abschnitte erkunden. Das Spiel addiert allerdings ausreichend eigene Ideen, um es aus der Masse herausstechen zu lassen. So muss man mit geschickten Manövern Sprungpassagen unterschiedlicher Art meistern und mit geschickten Schlägen und Ausweichrollen zahlreiche Gegner besiegen.

Viele Passagen des Spiels sind in mehreren Sprachen vertont, darunter auch Deutsch, und generell ist die Präsentation sehr gelungen. Während "The Mageseeker" auf eleganten Pixellook setzt, will "Convergence" mit dem typischen "LoL"-Comic-Style punkten, was durchaus gelingt. Wer seine Geschicklichkeit am Joypad beweisen will und Lust auf eine unterhaltsame Geschichte hat, ist hier richtig.

Miasma Chronicles

Die taktischen Gefechte bieten mittelfristig nicht allzu viel Tiefe, sprechen so aber auch Neuankömmlinge im Genre an. 505 Games

Genre: Runden-Strategie

System: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic, GOG)

Hersteller: The Bearded Ladies

Preis: ca. 50 Euro

Ist das noch Indie, könnte man an dieser Stelle fragen, schließlich sieht "Miasma Chronicles" schon fast nach einer Großproduktion aus. Tatsächlich setzt sich das Team von Entwickler The Bearded Ladies aus ehemaligen "Hitman"- oder "The Division"-Schaffenden zusammen. Nach ihrem Hit von 2018, "Mutant Year Zero: Road to Eden", bringt das schwedische Team nun den nächsten Rundenstrategie-Titel auf den Markt.

Mit "Miasma Chronicles" wird die Spielerin beziehungsweise der Spieler in eine postapokalyptische Welt geworfen, in der man als junger Mann Elvis auf der Suche nach der verschollenen Mutter ist. Immer an seiner Seite ist Diggs, ein von Elvis' Mutter an seine Seite gestellter Roboter, der sich als Bruder des Protagonisten sieht. Die beiden durchforsten im Spiel die Welt auf der Suche nach Hinweisen und besserer Ausrüstung. Kommt es zu Kampfhandlungen mit mutierten Wesen, darf man in klassischer "X-Com"-Manier in Kampfrunden versuchen, die Oberhand zu behalten. Flankieren, Deckung suchen und im späteren Verlauf noch das überall verteilte Miasma für sich nutzen sind die Zutaten, aus denen Erfolge in Auseinandersetzungen entstehen können.

Optisch glänzt das Spiel mit einem hohen Maß an Details und netten Effekten, die die Welt für den Spieler greifbar machen. Interessant geschriebene Dialoge und eine passende Soundkulisse unterstützen den hochwertigen Eindruck der Produktion. Wer sich an der tristen Welt und den wenigen spielbaren Figuren nicht stört, findet hier ein unterhaltsames und forderndes Spiel in einem zu selten beachteten Genre.

Darkest Dungeon 2

Mit "Darkest Dungeon 2" ist eine Bilderbuch-Fortsetzung gelungen, wenngleich eine sehr düstere. Red Hook Studios

Genre: Taktik-Rollenspiel

System: PC (Steam, Epic)

Hersteller: Red Hook Studios

Preis: ca. 35 Euro

Bei "Darkest Dungeon 2" von einem simplen Nachfolger zu sprechen wäre schlichtweg falsch. Denn Entwickler Red Hook Studios hat sich nicht auf den Lorbeeren des populären ersten Teils ausgeruht, sondern offenbar beschlossen, grundlegend an den beliebten Spielmechaniken herumzuschrauben. Zwar handelt es sich auch in diesem Fall wieder durch und durch um einen Roguelite-Titel, der neue Rahmen dafür erinnert aber nur mit dem herausragend markanten Artdesign an den Vorgänger.

Wobei: Müsste man prägende Runs von "Darkest Dungeon" in einem Satz ausdrücken, käme bei den meisten in etwa "Wenn man kein Glück hat, kommt Pech auch noch dazu" heraus. Diesen Kern, das Spiel "against all odds" dennoch zu meistern, trägt natürlich auch "Darkest Dungeon 2" in sich. Anders als im ersten Teil bestreitet man seine Missionen aber nicht mehr von einem Hauptquartier aus. Die Charaktere sind diesmal in einer Kutsche unterwegs und müssen sich über mehrere Wegpunkte von Raststation zu Raststation durchkämpfen. Ein ausgeklügeltes Progressionssystem sorgt neben unterschiedlichen Routen je Durchgang dafür, dass der Wiederspielwert des in Summe doch fordernden Strategiespiels auch mit diesem neuen Rahmen konstant hoch bleibt.

Darkest Dungeon II - Launch Trailer

The time has come to face your failures. Ready your stagecoach and embark on this roguelike road trip of the damned. Darkest Dungeon II is out of Early Access and available now on Steam and EGS. Steam: https://store.steampowered.com/app/1940340/Darkest_Dung Red Hook Studios

Es handelt sich also um eine Fortsetzung, wie man sie bei den meisten Nachfolgern erfolgreicher Titel vergeblich sucht: Der Wiedererkennungswert ist optisch und spielerisch sofort da – und doch bekommt man gleichzeitig ein doch recht neues Erlebnis aufgetischt, das genauso zu fesseln weiß. Man könnte "Darkest Dungeon 2" also durchaus als Bilderbuchfortsetzung bezeichnen. Nur ist das Bilderbuch in dem Fall eben recht düster ausgefallen.

Warhammer 40k: Boltgun

Ego-Shooter im Retro-Look. Fans waren schnell gefunden. Focus Ent.

Genre: Ego-Shooter

System: Xbox One, Xbox Series, Switch, PS4, PS5, PC

Hersteller: Auroch Digital

Preis: ca. 20 Euro

Man nehme "Doom Eternal", mache das Ganze in der Grafik des alten "Doom" von 1994 noch einmal. Statt des Doom Marine gibt es eben einen Space Marine, und fertig ist der Boomer-Shooter "Warhammer 40k: Boltgun". Darin stapfen wir als ceramitgerüsteter Engel des Todes durch typische labyrinthartige Levels und pusten dreckigen Kultisten mit Bolter, Kettenschwert und Plasmakanone die Lichter aus.

"Warhammer 40k: Boltgun" im Pixellook gegen das Chaos. Auroch Digital

Doch "Boltgun" ist deutlich cleverer als die meisten Vertreter der Boomer-Shooter, vor allem, weil die Macher das Ausgangsmaterial liebevoll behandeln. Wer sich etwa an das großartige "Space Marine" von 2011 erinnert, dürfte sich gleich zurechtfinden – denn "Boltgun" spielt auf demselben Maschinenplaneten. Als Rüstungs-Upgrades sammeln wir kleine Schilde ein, die aber "Verachtung" heißen – eine Anspielung auf den legendären 40k-Spruch "Let my armor be contempt". Das Gameplay ist atemberaubend schnell, und trotz seiner vermeintlichen Retro-Grafik entfesseln die Kämpfe gegen Chaos-Terminatoren, Nurgles kleine Abbilder und anderen Ausgeburten des Warp ein Gewitter aus zuckenden Blitzen, Plasmageschoßen und Boltergranaten. Auf Wunsch springt unser Sternguard-Veteran der 2. Kompanie der Ultramarines nach vorne und rammt einem Chaoten das Kettenschwert in die Brust.

"Boltgun" ist überdreht, wild, effektvoll und treibt den Adrenalinspiegel gekonnt in die Höhe. Wer die Klassiker "Doom" und "Duke Nukem 3D" liebt, macht hier nichts falsch. Wer die Vorlage kennt und liebt, kommt hier doppelt auf seine Kosten.

Soul Survivors

"Soul Survivors" ist ein Überraschungshit und eine klare Kaufempfehlung. Stingbot Games

Genre: Roguelite

System: PC (Steam)

Hersteller: Stingbot Games

Preis: 3,99 Euro

"Soul Survivors" klaut sich völlig ohne Genierer die besten Elemente aus "Vampire Survivors" und der "Dark Souls"-Reihe zusammen. Mit der WASD-Taste wird die Spielfigur kontrolliert. Attacken erfolgen vollautomatisch. Besiegte Gegner lassen Seelen fallen, die wir zum Aufleveln des Charakters verwenden und so unsere Fähigkeiten mächtiger machen – so weit, so "Vampire Survivors". Von den Werken aus dem Hause Fromsoft hat "Soul Survivors" die roten NPC-Phantome geerbt, die in unsere Welt eindringen, und gefühlt jede zweite Kiste ist ein Mimic, ein Monster, das sich als Schatz tarnt.

Der heimliche Star der Show sind aber nicht unsere Spielfiguren, der Ritter Bogatyr oder der namenlose Nekromant, sondern die Bosse. Haben wir lange genug überlebt, müssen wir uns einem Fleischgolem, einem blutigen Baum oder einem verrückten Skelettbischof stellen. Das alles ist bockschwer, und die meisten Runden enden im Bildschirmtod. Aber: Mit dem verdienten Gold kaufen wir uns mächtigere Fähigkeiten für unsere tapferen Recken – denn irgendwann heißt es bestimmt: "Baum fällt". "Soul Survivors" ist ein Geheimtipp für all jene, die schon viel zu viele Stunden in "Vampire Survivors" gesteckt haben und zum bescheidenen Preis von 3,99 Euro eine klare Kaufempfehlung. Zu unserem Test geht es hier.

Showgunners

Showgunners Gameplay Trailer

Load, lock, and get ready to rock... SHOWGUNNERS launches on May 2nd! Wishlist now on Steam: https://bit.ly/3UdBVq9 Inspired by our favorite action movies of the 80's, 90's, and early 2000's, This turn-based tactical game from Artificer and Good Shepherd En Good Shepherd Entertainment

Genre: Rundenbasierte Strategie

System: PC (Steam)

Hersteller: Artificer

Preis: 28,99 Euro

Auch "Showgunners" haben wir im STANDARD bereits einem ausführlichen Test unterzogen, und freilich darf das Indie-Game auch in unserer monatlichen Highlight-Liste nicht fehlen. Angesiedelt in einer dystopischen Cyberpunk-Welt, bewegt man die Protagonistin hier durch eine brutale Gameshow im Stil von Stephen Kings "Running Man". Durch die Welt navigiert man in Echtzeit, die Kämpfe finden rundenbasiert im Stil von Klassikern wie "Xcom" oder "Jagged Alliance" statt.

Immer wieder trifft die Heldin, die nach der brutalen Ermordnung ihrer Familie auf Rache sinnt, dabei auf andere Teilnehmer der Gameshow, die mit ihr gemeinsam gegen die Feinde kämpfen. Dabei haben die Charaktere allesamt unterschiedliche Fähigkeiten, neue Waffen und Ausrüstung können erworben werden – und wer brav genug Autogramme gibt, der kann sich auch über einen Sponsor freuen. "Showgunners" erfrischt durch ein unverbrauchtes Setting, schräge Charaktere und bitterböse Kapitalismuskritik.

Laya's Horizon

Laya's Horizon - by Netflix Gameplay (Android/iOS)

Laya's Horizon - by Netflix Gameplay (Android/iOS) Available exclusively for Netflix members. Master the art of flying. Dive off mountains, weave across forests and glide over rivers to unlock new abilities as you explore a vast, peaceful world. Use the anc Gaming Mobile

Genre: Wingsuit-Game

System: Android und iOS

Hersteller: Snowman

Preis: Exklusiv im Netflix-Abo integriert

Der börsennotierte Netflix-Konzern ist natürlich alles andere als ein kleiner Indie-Publisher, allerdings punktet die Gaming-Sparte des Anbieters vor allem durch Titel, die von kleinen Studios entwickelt wurden. Zu diesen Spielen gehört auch das im Mai 2023 exklusiv für Netflix-Abonnenten veröffentlichte "Laya's Horizon". In diesem Mobile Game fliegt Protagonistin Laya mit einem Wingsuit über eine vielfältige und wunderschön gestaltete Insel. Hier gibt es immer wieder neue Ecken zu erforschen und Aufgaben zu lösen, wie etwa ein Wettfliegen gegen andere Charaktere. Außerdem können – ganz ohne Ingame-Käufe – neue Umhänge und andere Ausrüstung freigeschaltet werden.

"Laya's Horizon" ist sicher kein Spiel, mit dem man ganze Nächte verbringt, aber eine nette Abwechslung zwischendurch beim Pendeln oder während eines Ausflugs an einem sonnigen Wochenende. Ein schönes Beispiel für ein Game, das auch auf dem kleinen Bildschirm gut funktioniert.

(Peter Zellinger / Benjamin Brandtner / Alexander Amon / Stefan Mey, 27.5.2023)