Kampfdrohnen, Mechs, Panzer, Piratenschiffe und mehr tummeln sich dank neuer Baufunktion im Hyrule von "Tears of the Kingdom"

Bei den meisten Erfindungen der Spieler in "Tears of the Kingdom" geht es explosiv zu. via Reddit/Vix_Nighter132

Lange hat es nicht gedauert: Das neue "Zelda" mit dem Titel "Tears of the Kingdom" hat sich binnen kürzester Zeit als Bestseller entpuppt. Das Abenteuer in Hyrule räumte nicht nur Bestnoten in Fachmedien ab, innerhalb der ersten drei Tage konnte sich das Abenteuer auch mehr als zehn Millionen Mal verkaufen. Ein Rekord für Hersteller Nintendo.

Nicht zuletzt einer neuen Baufunktion im Spiel ist es zu verdanken, dass "Tears of the Kingdom" auch in den sozialen Medien hohe Wellen schlägt. Grundsätzlich animiert das Abenteuer Spieler immer wieder zum Bau von Fahrzeugen und Behelfskonstruktionen. Mithilfe von Materialien aus der Spielumgebung und einem Baukasten an Modulen lassen sich Hindernisse leichter überwinden oder Rätsel lösen. So weit, so gut.

Mittlerweile gibt es aber auch schon einige Spieler, die sich Links neue Fähigkeiten und den Baukasten zunutze machen, um aberwitzige Kreationen zur Schau zu stellen. Wie sich zeigen soll, sind der Fantasie bei unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Konstruktionen nur wenige Grenzen gesetzt: Ob trojanisches Pferd, Panzer, Mech oder Kampfdrohne – in den sozialen Medien finden sich etliche Beweise für den Einfallsreichtum der Spielerinnen und Spieler. Und ja, auch an kindischeren Ansätzen "kreativer" Ingenieurskunst kommt man derzeit nur schwer vorbei.

Apropos Grenzen: Wer "Tears of the Kingdom" derzeit selbst spielt, wird sich möglicherweise fragen, wie manche dieser Erfindungen aufgrund ihrer Herstellungs- und/oder Betriebskosten überhaupt umsetzbar sind. Tatsächlich wäre dies innerhalb des normalen Regelwerks der Entwickler nur selten zu bewerkstelligen bzw. nicht oft wiederholbar. Unterschiedliche Glitches erlauben derzeit aber noch das Duplizieren von Gegenständen, was die Kosten für aufwendige Ideen entsprechend reduziert – fragt sich letztlich, wie lange Nintendo das noch erlaubt. Wer jetzt also selbst Lust auf Experimente bekommen hat, sollte sich möglicherweise nicht allzu lange Zeit damit lassen. (red, 23.5.2023)

Das Ringelspiel

Die Krog-Kanone

Die Krog-Folter

Panzer-Experimente

Das trojanische Pferd

Der Hinox-Schredder

Der Mech

Das Piratenschiff

Und einer von vielen kindischeren Ansätzen …