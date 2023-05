Es ist vorbei. Die Fragen sind abgehakt, Antworten gegeben. Die SPÖ kann weitertun. Keine Fragen offen. Lassen Sie uns zur Tagesordnung übergehen.

Zur Tagesordnung? Was steht auf der Tagesordnung? Wird die SPÖ Zweidrittelmehrheit-Gesetze wirklich blockieren, weil ihr die Inflationsbekämpfung zu zögerlich erscheint?

Wirklich keine Fragen mehr offen?

Was werden die Grünen unternehmen, wenn es dabei um den Klimaschutz geht? Ist im Regierungsprogramm der Koalition nicht vom "konsequenten Einsatz gegen den Klimawandel" die Rede? Oder ist doch ausgemacht, dass Österreich ein "Autoland" ist und bleibt? Wie kommt der Kanzler eigentlich auf diese Idee?

Wie wird die Koalition ihre preisdämpfenden Ideen umsetzen? Warum fehlte der grüne Vizekanzler bei der Nationalratssondersitzung zur Inflation? Warum blieben Kanzler und Wirtschaftsminister nicht bis zum Schluss? Was haben sie stattdessen gemacht?

Übers "christlich-humanistische Menschenbild" der ÖVP nachgesonnen? Wie steht der Salzburger Landeschef zum Grundsatz, dass sich die ÖVP als "Partei der politischen und gesellschaftlichen Mitte" versteht? Wie rechtsmittig wird er mit seinem wahrscheinlichen Koalitionspartner FPÖ werden?

Was ist Haltung? Was sind Prinzipien? Was sind Versprechen? Was ist politischer Anstand? Ach, lassen Sie uns zur Tagesordnung übergehen. Und nicht so viel fragen. (Renate Graber, 23.5.2023)