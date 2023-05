Beschränkung auf Menschen, bei denen eine Therapie mit Covid-Medikamenten abzuklären ist, entfällt. Wohnzimmertests in Apotheken werden nur noch bis Ende Mai vergeben

Corona-Tests vor der Auswertung. APA/HANS PUNZ

Wien - Corona-Tests bleiben für symptomatische Patientinnen und Patienten bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten auch künftig kostenlos. Dies geht aus dem vom Gesundheitsministerium überarbeiteten Entwurf des Covid-19-Überführungsgesetzes hervor, der am Mittwoch vom Ministerrat und noch im Juni vom Parlament beschlossen werden soll, hieß es in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums am Dienstag. Die ursprünglich vorgesehene Beschränkung auf Menschen, bei denen eine Therapie mit Covid-19-Medikamenten abzuklären ist, entfällt.

"Damit alle Menschen mit Symptomen auch künftig die optimale medizinische Behandlung erhalten, ermöglichen wir bei Symptomen weiterhin kostenfreies Testen", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung.

Ein breitflächiges Testen von Menschen ohne Symptome sei nach Ansicht der Experten "nicht mehr sinnvoll, weil die Tests die Zahl der Ansteckungen nicht wesentlich reduzieren". Bereits am 31. Mai, und damit einen früher Monat als geplant, endet die Ausgabe von Wohnzimmertests in Apotheken. Hintergrund ist das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell ausgerufene Ende der Pandemie. (APA, red, 23.5.2023)