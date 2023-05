Der burgenländische Landeshauptmann äußerte sich in der "ZiB2" zum Prozedere für den SPÖ-Vorsitz. Dieses wurde am Dienstag nach hitziger Debatte vereinbart

Hans Peter Doskozil war am Dienstagabend in der "ZiB2" zu Gast. ORF/Screenshot

Hans Peter Doskozil hat die SPÖ-Mitgliederbefragung knapp vor Andreas Babler gewonnen. Wer von beiden nun neuer Vorsitzender der Sozialdemokraten wird, wird ein Parteitag am 3. Juni bringen. Das hat der Parteivorstand am Dienstag entschieden. Dass die Stichwahl damit in keiner neuerlichen zweiten Mitgliederbefragung ausgetragen wird, wie von Babler gewünscht, verteidigte Doskozil am Dienstagabend in der "ZiB2". Das Prozedere sei mühevoll erarbeitet worden und nunmal so vereinbart gewesen, sagte der burgenländische Landeshauptmann.

Trotzdem wurde darüber am Dienstag von der Früh bis in den Nachmittag hinein diskutiert, zuerst im Präsidium und dann im Parteivorstand. Für Doskozil durchaus überraschend: "Ich habe erwartet, dass diese Mitgliederentscheidung berücksichtigt und respektiert wird", sagte der 52-Jährige. Das hätte ja nicht bedeutet, dass er automatisch SPÖ-Chef ist, aber es hätte dazu legitimieren sollen, als einziger Kandidat am Parteitag vorgeschlagen zu werden. Dort hätte dann die Mehrheit entschieden.

"Wir sind ja keine Kindergartenveranstaltung"

Doskozil bestätigte in der "ZiB2", dass er im Zuge der diensttägigen Sitzungen drohte, aus dem ganzen Prozess auszusteigen, wenn er die Partei nicht einen könne. "Ich habe vorgeschlagen, wenn man mich unbedingt verhindern will, obwohl ich Erster geworden bin, beuge ich mich auch dieser Entscheidung". Fast alle Ländervertreter hielten ihn jedoch davon ab, darunter auch jene, die nicht zu seinen Unterstützern zählen wie der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser - der letzte in der Parteispitze, der nicht klar zuzuordnen ist und nach friedlichen Lösungen sucht.

ZIB 2: Doskozil: "Ausgemachtes muss gelten"

ORF

Vorwürfe, wonach er keine zweite Mitgliederbefragung wollte, weil in dieser Babler möglicherweise vorne gewesen wäre, wies Doskozil zurück. Man könne ihm nicht vorwerfen, feig zu sein. Er habe ja Risiko genommen, indem er als regierender Landeshauptmann sich dem Prozess gestellt habe.

ORF-Moderator Armin Wolf brachte ein, dass laut SPÖ-Statut fünf Prozent der Parteimitglieder trotzdem noch eine Stichwahl per Mitgliederbefragung verlangen könnten. Doskozil sagte dazu, dass es an der Zeit sei, Beschlüsse des Parteivorstandes endlich zu akzeptieren. "Wir sind ja keine Kindergartenveranstaltung".

Unterschiede zwischen Babler und Doskozil? Solche Vergleiche wollte der burgenländische Landeshauptmann nicht anstellen. Es geht darum, ein Programm auf den Tisch zu legen und überzeugt zu sein, dass man Wahlen gewinnen kann. "Diese Überzeugung habe ich", sagte Doskozil.

Daran ändert auch seine lädierte Stimme nichts. "Ich habe mit dieser Stimme die absolute Mehrheit im Burgenland erzielt", sagte Doskozil. "Die Einschätzung, ob ich geeignet bin als Politiker, treffe in erster Linie ich und in weiterer Folge der Wähler. Zurufe von außen brauche ich in dieser Frage sicherlich nicht."

"Am Ende des Tages wird es einen Vorsitzenden geben“, versicherte Doskozil. Die gespaltene Partei zu einen, sei eine "Riesenherausforderung". Man müsse nach dem Parteitag aufeinanderzugehen und vorige Verletzungen vergessen. Man müsse das Gesamtpotential der Partei ausschöpfen. Und sollte Babler gewinnen? Dann werde Doskozil ihn "selbstverständlich unterstützen". (ag, APA, 23.5.2023)