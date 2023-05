Warum sich der Ex-Minister in Neapel aufhielt, ist noch unklar DER STANDARD / Robert Newald

Neapel – Der ehemalige rumänische Finanzminister Darius Valcov hat sich am Dienstag in Portici bei Neapel der Polizei gestellt. Gegen ihn wurde am 3. Mai von den rumänischen Behörden ein europäischer Haftbefehl ausgestellt, weil er in seiner Heimat zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen Bestechung eines Verantwortlichen eines öffentlichen Dienstes verurteilt wurde.

Der 46-jährige Politiker stellte sich den Beamten der Polizeistation Portici-Ercolano, wie die neapolitanische Tageszeitung "Il Mattino" am Mittwoch berichtete. Noch unklar ist, warum er sich im Raum von Neapel aufhielt. Ein italienisches Gericht wird jetzt über die Auslieferung nach Rumänien entscheiden.

Korruption zu Bürgermeisterzeiten

Im Jahr 2014 wurde Valcov zum Minister mit Zuständigkeit für Budget und später zum Finanzminister in der Regierung des rumänischen Premiers Victor Ponta ernannt. Im Jahr 2015 war er gezwungen, seine Ämter aufzugeben, weil eine Korruptionsuntersuchung im Zusammenhang mit Vorgängen aus seiner Zeit als Bürgermeister eingeleitet wurde.

Valcov wurde wegen Bestechlichkeit verurteilt: Er soll während seiner Zeit als Bürgermeister von Slatina öffentliche Ausschreibungen zugunsten eines Unternehmers beeinflusst haben, von dem er im Gegenzug 20 Prozent des Vertragswerts – etwa zwei Millionen Euro – als Schmiergeld erhielt. Nachträgliche Ermittlungen ergaben zudem, dass er illegal erworbene Güter – Geld, drei Kilo Gold und Gemälde, darunter Werke mit der Signatur Renoir beziehungsweise Cocteau – im Safe eines Freundes versteckt haben soll. (APA, 24.5.2023)