Protest vor dem Parlament. Letzte Generation Österreich

Am Mittwoch kam es in Wien erneut zum Klimaprotest durch die Letzte Generation. Nach Informationen von "Heute" hinderte die Polizei mehrere Personen daran, sich festzukleben. Die Polizei meldete, dass sich zwei Protestierende am Vorplatz angeklebt hätten und der Verkehr nicht davon betroffen sei. Um 9 Uhr trat laut Polizei eine Bannmeile rund um das Parlament in Kraft, in der keine Versammlungen unter freiem Himmel stattfinden dürfen.

In einer Presseaussendung zur Aktion wird Martha Krumpeck, Mitbegründerin der Letzten Generation, wie folgt zitiert: "Wir werden so lange lästig sein und nerven, bis diese Regierung endlich einen Klimaplan vorlegt, der diesen Namen auch verdient." Sobald es einen solchen gebe, "sind wir von der Straße runter – sofern uns Vertreter:innen der Wissenschaft dessen Ernsthaftigkeit bestätigen", so Krumpeck. (red, 24.5.2023)