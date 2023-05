Umfrage Türken in Deutschland: "Erdoğan hat die Wiederwahl verdient"

In der Grugahalle in Essen können in Deutschland lebende Türken ihre Stimme für die Präsidentenstichwahl abgeben. Hier haben in der ersten Runde besonders viele Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan gewählt. Seine Chancen stehen gut, wiedergewählt zu werden – diesmal erneut mit besonders vielen Stimmen aus Essen